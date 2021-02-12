Слушаем Ганди, танцуем с бегемотихой Юлианой и перебираем струны гитары: лучшие мероприятия выходных в Новокузнецке

Фестиваль «Высоцкий в Новокузнецке» собирает бардов со всей Сибири и России. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

«И, значит, я живу…»

Слушаем песни Высоцкого в Новокузнецке.

С 2002 года в начале февраля в южной столице Кузбасса проводится фестиваль «Высоцкий в Новокузнецке». Он собирает бардов со всей Сибири и России, на несколько дней объединяет любителей и ценителей авторской песни. Вот и в этом году фестиваль состоится - правда, в формате квартирника, который пройдет в конференц-зале Центральной городской библиотеки имени Гоголя.

Началось же все в первых числах февраля, когда Владимир Высоцкий приехал в новокузнецкий драмтеатр. Артист отыграл 16 концертов за три дня. К слову, он приехал не просто так, а по приглашению администрации новокузнецкого драматического театра, чтобы поправить тяжелое финансовое положение театра, в котором долгое время задерживалась выплата зарплаты труппе. Приезд Высоцкого оказал глубокое влияние на культурную жизнь Новокузнецка. Благодаря встрече с артистом, в нашем городе много лет существует клуб авторской песни «Среда».

Песни Высоцкого вновь будут звучать в Новокузнецке - такова уж традиция. А еще - стихи и песни, посвященные памяти поэта поколений, а также известные бардовские песни и совершенно новые песни, представленные авторами-исполнителями Новокузнецка. В концерте примут участие: Валерий Куличенко, ансамбль «Созвучие», дуэт «Согра», Евгений Харитонов, Валентина Фомичева, Ольга Ангилевич, Сергей Демшин, Елена и Анастасия Саломатовы, дуэт «ДиЛеМа», Ярослав Васильев, Сергей Камаев, Анастасия Топольник, Максим Маликов и другие.

ЦГБ имени Гоголя

ул. Спартака, 11, т.: (384-3) 74-34-01

13 января, начало в 15.00

Цена билетов: 200 рублей

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Новокузнецкий драматический театр приглашает зрителей на спектакль «Ганди молчал по субботам». Фото: Сергей КОСОЛАПОВ.

Ганди молчал по субботам

Разбираемся в проблемах подростков и взрослых.

Покладистых подростков, наверное, не существует в природе. Они все ершистые, со своей точкой зрения, ищут себя и свое место в этом мире. У них появляются подозрительные друзья и увлечения. А еще большинство подростков очень одиноки: ведь они постепенно начинают рвать ставшие тесными для них семейные узы.

И в этом взрослении очень важно, чтобы родители поддержали свое чадо, стремящееся к свободе, дали правильный ориентир. Увы, получается это далеко не всегда. Вот, например, герой спектакля «Ганди молчал по субботам» - обычный подросток, выросший в благополучной семье. Но оказалось, что счастливая семья - не более чем хрупкая иллюзия. И в тот момент, когда мальчишке пришла пора искать свой путь, он остается один на один с самим собой. Родители решают расстаться, и они больше заняты проблемами развода, чем сыном. И в какой-то момент важнее мамы и папы подростку становится бездомный из подземного перехода.

Эта история не о подростковом бунте, а об одиночестве, переоценке ценностей и попытке найти место в мире.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

13 февраля, начало в 15.00

14 февраля, начало в 12.00

Цена билетов: 400 рублей

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Новое шоу «Джамбо» в новокузнецком цирке не оставит равнодушными зрителей. Фото: Юрий ЛОБАЧЕВ.

Цирк возвращается!

Спешим на яркое шоу «Джамбо».

В течение целого года пустовал новокузнецкий цирк. И вот, наконец, здесь снова звучат фанфары, и артисты в свете софитов творят настоящие чудеса. То под купол цирка взмывают акробаты и совершают крутые сальто и перевороты, прыжки на батуте и полет под куполом цирка. То под звуки романтической музыки воздушные гимнасты Анна и Илья Жуковы взмывают вверх на корд-де-волане, кружась в чувственном танце. То Карен Сафарян легко и непринужденно парит над манежем на струящихся белых полотнах…

И это, конечно же, не все, чем может порадовать шоу «Джамбо». На арену обязательно выйдут бегемот, крокодилы, верблюды, обезьяны шимпанзе, дикобразы, ламы и десятки других экзотических животных. Самая же внушительная и знаменитая артистка шоу - Юлиана, 15-летняя бегемотиха. Она весит почти три тонны! И, несмотря на вес, обладает удивительной грациозностью и артистичностью.

И, конечно же, какой цирк - без клоунов? На протяжении всего представления веселить до слез зрителей намерен дуэт «Арго» Аргама Маргаряна и Петера Поппера.

Цирк

ул. Кирова, 70, т.: (384-3) 77-45-28, 77-54-45

13 февраля, 12.00, 16.00

14 февраля, 12..00

Цена билетов: от 550 до 1500 рублей

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На мастер-классе гости музея смогут создать уникальное украшение для своего интерьера или в подарок своим родным. Фото: Анна ЗАХАРОВА.

Дела сердечные

Признаемся друг другу в любви.

Существует немало праздников, которые с радостью отмечают россияне. Один из таких, сравнительно недавно вошедший в традиции, - День святого Валентина. Или День всех влюбленных. Несмотря на то, что этот праздник не является русским, его с удовольствием отмечают все, кто испытывает это теплое чувство.

К Дню святого Валентина многие стремятся сделать приятный подарок, сюрприз - поздравление своему родному, любимому человеку. Создать уникальное украшение для своего интерьера или в подарок гости музея смогут на мастер-классе. Для этого им понадобятся ленты, фетр, картон, фоамиран, акварель и бумага - и немного фантазии. Украшенная разноцветными лентами основа в форме сердца, декорированная на мастер-классе, станет неповторимым элементом праздничного декора. А маленькие акварельные свитки с индивидуальными пожеланиями, написанными от руки, заменят традиционную открытку. Все материалы предоставляются. Мастер-класс рассчитан на аудиторию от 6 лет.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

11 февраля, начало в 18.00

14 февраля, начало в 12.00

Цена билетов: 300 рублей

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Театр кукол «Сказ» приглашает на постановку сказки «Бабка за Дедку, Дедка за репку». Фото: Екатерина БАХАРЕВА.

«Бабка за Дедку, Дедка за репку»

Смотрим любимую сказку вместе с детьми.

Знаете ли вы сказку про репку? Уверены, что помните, любите и рассказываете своим детям или внукам. А мы вам покажем ее на сцене театра кукол.

В большой семье всегда найдутся помощники, которые одним только своим присутствием помогут, вдохновят на свершение важных дел. Вот, например, жили-были Дед и Баба. И была у них Внучка. По дому разгуливала Кошка, а двор сторожила Собака. И даже Мышка имелась! Большая семья, и прокормить такую - ой как непросто! Но и эта задача была по плечу главе семьи. Ведь самое главное в семье - это дружная работа каждого и взаимовыручка. И тогда даже маленькой репки может хватить на всю семью.

Как же Деду, Бабке, Внучке и всем остальным удастся справиться с ситуацией? Смогут ли они стать дружной сплоченной командой, чтобы преодолеть все препятствия? Об этом вы узнаете из сказки «Бабка за Дедку, Дедка за репку».

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

14 февраля, начало в 16.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей