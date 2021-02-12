Для любого артиста нет ничего прекраснее, чем сцена и аплодисменты зрителей. Даже если артисту всего пять лет. Ведь, выходя на сцену, дети и подростки демонстрируют результаты каждодневного труда - сложного и интересного. И каждый концерт, в котором выступают дети, отличается особенной искренностью, чистотой и доверчивостью - как встретит зритель?Именно такой концерт состоялся 10 февраля в Большом зале Государственной филармонии Кузбасса имени Штоколова. 30 номеров, а именно столько вошло в программу «Кемеровские самоцветы», посвященную 300-летнему юбилею Кузбасса, плавно перетекали один в другой. Юные танцоры сменяли на сцене инструментальные ансамбли, совсем маленькие дети выходили вслед за уже именитыми и титулованными учащимися музыкального и хореографического отделений школы.- Для нас этот концерт - особенный. «Кемеровские самоцветы» россыпью талантов украсили главную сцену кузбасской столицы. Наконец-то, после годового перерыва, учащиеся нашей школы смогли продемонстрировать своим родителям, друзьям, жителям и гостям города Кемерово накопленный за год творческий багаж. 30 номеров - это всего лишь небольшая часть того, что мы смогли вместить в столь долгожданный концерт - рассказывает Наталья Мамзер, директор детской школы искусств № 15.Благодарные зрители восхищались искусством юных танцоров и музыкантов, рукоплескали ансамблям танца «Сюрприз», «Планета детства», «Экзерсис», заслушивались голосами певцов студии эстрадной песни «Ассоль», фольклорного ансамбля «Зернышко», щедро дарили аплодисменты ансамблю скрипачей Cantabile, совместным номерам кадетов школы полиции и воспитанниц хореографического отделения школы искусств.- Этот концерт уже стал значимым событием для Кемерова. Яркие, неординарные артистичные дети еще раз доказали: наш Кузбасс богат талантами и с каждым днем их становится все больше! - отметила Наталья Мамзер.Юные артисты покорили зал своей искренностью, мастерством, оригинальностью постановок, темпераментом и задором. Концерт стал великолепным праздником красоты и таланта.