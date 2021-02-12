Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 февраля Фото: Алиса ТИТКО

Оперативный штаб озвучил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Сводка опубликована на утро 13 февраля.

В последнее время в регионе наблюдается снижение числа заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки заболевание диагностировано всего у 82 жителей. С начала же пандемии заболели 30 580 человек, выздоровели 29 289, в том числе 143 - за прошедшие сутки.

К сожалению, снова выросла статистика летальных случаев - умерла еще одна пациентка.

- У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке, - рассказали в оперштабе.

Таким образом, общее число умерших достигло 543 человек.

На данный момент медицинскую помощь в Кузбассе получают 748 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2196 человек.