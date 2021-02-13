Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 февраля

Последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 14 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 14 февраля. Рассказываем, какие события произошли за последние сутки в Кузбассе по информации оперативного штаба.

На утро 14 февраля в Кемеровской области у 81 жителя региона был диагностирован коронавирус. Всего в настоящее время в инфекционных стационарах медицинскую помощь оказывают 726 пациентам. Необходимый курс лечения прошли уже 29 391 человек, они выздоровели и отправились домой. За последние сутки выздоровели 102 пациента.

Однако не все смогли пережить это заболевание. Сейчас общее число умерших достигло 544 человек.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 092 человека. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 30 661 человека.