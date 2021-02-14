В Кузбассе сотрудник полиции сделал предложение своей возлюбленной предложение. Предложение руки и сердца прозвучало на инструктаже перед заступлением на дежурство.Старший лейтенант полиции Григорий Степанов в День всех влюбленных сделал предложение своей девушке – лейтенанту Ирине Гончаровой. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, романтическое событие произошло, когда происходил инструктаж перед заступлением на дежурство.«На инструктаже перед заступлением на дежурство следственно-оперативной группы, куда входила дознаватель Ирина Гончарова, в помещение кабинета незаметно вошел Григорий Степанов», - сообщает пресс-служба ведомства.Когда Ирина обернулась, она увидела своего возлюбленного Григория, стоявшего на колене с цветами и обручальным кольцом. Девушку охватили эмоции, под громкие аплодисменты своих коллег она сказала «да!»«Ирина и Григорий считают, что общее дело помогает им преодолевать трудности, и желают всем влюбленным взаимопонимания, нежности и мудрости в отношениях», - говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак в Кемерове удивить девушку в День святого Валентина?Если вы согласны с утверждением, что праздничный букет - это хорошо, но слишком просто, пригласите девушку на свидание. И неважно, первое оно у вас или 121-е - главное, сделать так, чтобы оно запомнилось. А пару сценариев мы вам подскажем (подробности)Каждый четвертый кемеровчанин займется сексом 14 февраляУ остальных на День всех влюбленных другие планы (подробности)