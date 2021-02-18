Копия знаменитой скульптуры «Родина-мать зовет» в миниатюре появилась в деревне Чуваш-Пай. Это – подарок землякам на 23 февраля от местного мастера снежных скульптур.Владимир Степанов – сам житель деревни Чуваш-Пай. Местные жители любят его за особое мастерство: перед Новым годом на протяжении нескольких лет он вырезает на площади Гурьевска сказочные персонажи из снега, а у себя в деревне строит горку для местной ребятни.В последние дни мимо его дома никто не проходит спокойно. Еще бы! Прямо перед воротами здесь возвышается миниатюрная копия знаменитой скульптуры «Родина-мать зовет». А началось все с обычной телепередачи о Сталинградской битве. Там рассказывалось о Сталинградской битве и о том, как в скульптуре увековечили память об этом подвиге. Посмотрели они вместе с супругой передачу, и у Владимира Степанова родилась мысль: установить у себя в Чуваш-Пае мини-копию скульптуры.Целую неделю работал мастер над созданием снежной скульптуры. Все продумал: пропорции, размер, постарался придать максимальное сходство.- Больше всего переживал за руки: снег сейчас рассыпчатый, опасался, что могут отвалиться, - вспоминает Владимир Степанов.Для того, чтобы укрепить руки, мастер снежных дел проливал скульптуру водой. А еще вложил в ее руки меч, да не простой, а светящийся. Кстати, сделан из из светодиодной ленты и защищен от непогоды полиэтиленом.И теперь снежная Родина-мать видна издалека, освещенная яркими огнями. Так же, как и оригинал скульптуры в Волгограде.