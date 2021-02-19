Путешествуем по Кузбассу, слушаем историю о папе и разбираемся в дворцовых интригах: как весело и интересно провести выходные в Кемерове

Появившаяся на свет в 1996 году, «Летучая мышь» сразу завоевала внимание и симпатии зрителей. Фото: Кадр спектакля.

И снова - «Летучая мышь»

Погружаемся в тайны и интриги маскарада.

Музыкальный театр приглашает кемеровчан и гостей города на спектакль «Летучая мышь» в постановке известного московского режиссера Вадима Дубровицкого.

Появившаяся на свет в 1996 году, она сразу завоевала внимание и симпатии зрителей, но, как это порой случается, в силу разных обстоятельств долгое время не игралась.

Действие в ней разыгрывается в рождественскую ночь, когда царит атмосфера праздника и происходят разные необыкновенные истории. Особенно увлекательные, если они организованы таким мастером интриги, как Фальк, которого Генрих Айзенштайн разыграл год назад, и теперь он готов отплатить ему тем же. И Розалинда - жена Генриха, и их горничная Адель вовлечены в эту игру. Забавные приключения супружеской пары построены на взаимном обмане, который совсем не отягощает жизнь героев. Генрих, неудачно поохотившийся в чужих владениях, должен идти в тюрьму, а вместо этого устремляется на бал. Розалинда, которой Генрих и Фальк заморочили голову тюрьмой, огорчена предстоящей отсидкой мужа, но не отказывается и от свидания с влюбленным в нее Альфредом. Под стать своим хозяевам и Адель, страстно желающая попасть на бал и проникающая туда тоже обманным путем.

Зрители становятся свидетелями увлекательных розыгрышей, взаимных увлечений и разоблачений, погружаются в веселую, жизнерадостную, ироничную, атмосферу праздника на балу у графа Орловского. И это маскарад - маски, веселье, обман. А под маской может оказаться кто угодно.

Музыка в «Летучей мыши» полна изящества, юмора, легкой иронии, жизнерадостного восприятия мира. Она насыщена танцевальными мелодиями, среди которых - вальс, полька, чардаш... Но главенствующая роль, конечно, принадлежит вальсу, который стал одним из самых знаменитых вальсов композитора.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

20 февраля, начало в 17.00

Цена билетов: от 300 до 800 рублей

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В экспозиции музея представлен процесс углеобразования в Кузбассе. Фото: Краеведческий музей.

Путешествие длиной в 500 миллионов лет

Идем в музей и погружаемся в новое пространство.

В краеведческом музее Кузбасса, в отделе природы, представлена интерактивная карта Кузбасса, обладающая новейшим мультимедийным аппаратно-программным комплексом, состоящим из шести проекторов высокого разрешения, экрана и аудиоаппаратуры, которая позволяет в современном формате узнать все о регионе: о полезных ископаемых Кузбасса, рельефе, растительном и животном мире.

В экспозиции музея представлен процесс углеобразования в Кузбассе. Воссоздан палеоландшафт эпохи динозавров с помощью использования 3D-мэппинга (проецирование на различные объемные поверхности изображений и видео), визуальных образов динозавров. Установлена система «Умный дом», которая объединяет в единую систему управления звук, свет и цвет и способна работать по определенному заданному сценарию. Во время проведения экскурсии система дает возможность сотрудникам управлять с планшета звуком, светом, настраивать определенные сценарии, а также включать все мультимедийное оборудование экспозиции. С помощью звукового оформления экспозиции выделены звуковые зоны, которые погрузят посетителя в определенную эру и период развития жизни на Земле. Звук, свет и цвет станут своего рода музейными экспонатами в виртуальном пространстве.

Краеведческий музей (отдел природы)

пр. Советский, 55

Вторник - воскресенье, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 150 до 300 рублей

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Спектакль «Мой добрый папа» литературного театра «Слово» стоит увидеть и детям, и взрослым. Фото: Кадр спектакля.

Мой добрый папа

Ведем ребенка на спектакль.

В Государственной филармонии Кузбасса покажут спектакль «Мой добрый папа» в исполнении литературного театра «Слово». В его основу легла удивительно теплая и светлая повесть Виктора Голявкина.

Главный герой - семилетний мальчик Петя - рассказывает о городе, в котором он живет, о своем младшем брате, о маме - самой красивой маме на свете и, конечно, о папе - самом добром и замечательном человеке. Просто, по-детски наивно и пронзительно звучит история о детстве, о дружбе взрослого и ребенка, ведь папа - самый большой, настоящий и верный друг.

Как здорово, когда рядом есть те, кого любишь ты, и те, кто любит и понимает тебя. Детство насыщенно яркими незабываемыми событиями… Ты самый счастливый, потому что твой папа - добрый! Однако иногда случаются в жизни такие события, которые заставляют расстаться с любимыми людьми. И тогда кажется, что детство закончилось. Наступила война… «Была Победа. Салют. Радость. Цветы. Солнце. Синее море… Возвращались домой солдаты. Но мой папа, мой добрый папа, он никогда не вернется…» Так проникновенно, несколькими словами, писатель Виктор Голявкин выразил радость Победы и горечь войны. Впечатления о военном детстве писатель отразил в очень серьезной, печальной и вместе с тем светлой повести «Мой добрый папа», написанной от лица маленького мальчика. Автор протестует против войны, от которой страдают люди, особенно дети.

Спектакль «Мой добрый папа» литературного театра «Слово» стоит увидеть и детям, и взрослым. Это удивительно тонкая постановка натолкнет каждого зрителя на глубокие размышления о новых смыслах жизни.

Филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

21 февраля, начало в 12.00

Цена билетов: 350 рублей

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Накануне Дня защитника Отечества юные читатели и их родители станут участниками творческих чтений. Фото: Библиотека для детей и юношества.

Богатырская история

Отправляемся в библиотеку на фильм и мастер-класс.

Накануне Дня защитника Отечества юные читатели и их родители станут участниками творческих чтений и просмотра диафильма «Добрыня и Змей» из цикла «Чтения с волшебным фонарем». Это русская былина о смелом, отважном богатыре-змееборце - Добрыне Никитиче и его подвигах.

Благодаря знакомству с этой богатырской историей, маленькие участники встречи поймут, что добро всегда побеждает зло, даже самое большое, и что честь, отвага и героизм должны неустанно противостоять подлости, жадности и жестокости.

После просмотра и прочтения диафильма всех ждет творческий мастер-класс в технике «бумагопластика».

Библиотека для детей и юношества

ул. Арочная, 21а

21 февраля, начало в 11.00

Вход свободный

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Анатолий Храбрый - один из самых ярких творцов Кузбасса, имеющий в искусстве свою тему и стиль. Фото: Музей ИЗО.

Эта выставка просто «АХ»!

Наслаждаемся пейзажами родного края.

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств пройдет выставка под названием «АХ - по начальным буквам имени и фамилии художника: Анатолий Храбрый. Это один из самых ярких творцов Кузбасса, имеющий в искусстве свою тему и стиль: пейзажи родного края, исполненные монументальной мощи и глубинной экспрессии.

Он родился в Новокузнецке, является членом Союза художников России с 2001 года. Преподает в детской школе искусств № 58 Новокузнецка.

Успешно сочетая педагогическую и творческую деятельность, Анатолий Храбрый с 1986 года - активный участник выставочных проектов, в том числе персональных выставок, последняя из которых, посвященная его 60-летию, состоялась в Новокузнецком художественном музее в 2020 году.

Нынешняя персональная выставка мастера - первая в столице Кузбасса - проходит в год 35-летия его выставочной деятельности. Она включает более ста живописных полотен.

Музей ИЗО

пр. Советский, 48

19-24 февраля, с 11.00 до 19.00

Цена билетов: от 130 рублей