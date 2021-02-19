Рассматриваем монетки, вдохновляемся цветом и катаемся на квадроцикле: как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Грустная комедия разыгрывается на сцене театра. Фото: Сергей КОСОЛАПОВ.

Нам «Не до смеха», а вам?

Разбираемся в тонкостях семейной жизни.

Каждый день в разных домах всего мира разыгрывается грустная комедия, героями которой становятся влюбленные - и не очень - люди. Любовный треугольник… Что может быть прекраснее нового ощущения влюбленности, когда все чувства так ярки, так остры и так свежи? И как-то забывается, что дома ждет пресный семейный быт, какие-то проблемы. Вот и кипят страсти в любовных треугольниках. И чем сложнее отношения в семье, тем неожиданнее поступки тех, кто включен в этот треугольник.

В музее современного искусства встречаются мужчина и женщина. Женщина пришла на встречу ради серьезного разговора, который, по ее мнению, должен поставить точку в отношениях, а мужчина - чтобы отпраздновать 5-летие отношений. А ведь дома его ждет жена! Вот так и разыгрывается всем известная драма любовного треугольника. И каждая из сторон преследует свои цели!

Удастся ли сохранить семью? Или на наших глазах возникнет новая ячейка общества? А может, появится кто-то еще и разобьет этот ненужный никому треугольник?

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

20 февраля, начало в 18.30

Цена билетов: от 250 до 650 рублей

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Выставка «Симфония цвета. Синий» посвящена феномену цвета. Фото: Анна ЗАХАРОВА.

Симфония цвета. Синий

Ловим волну умиротворения и радости.

Весь мир вокруг наполнен звуками и красками, а особенно творческие натуры умеют видеть звуки и слышать цвета. Вглядевшись в мягкие волны синего неба, услышав шум волн на море или легкий плеск ручейка, такие люди создают симфонии цвета, переносят на холст увиденное и услышанное.

Выставка «Симфония цвета. Синий» посвящена феномену цвета. Синий - один из основных хроматических цветов, и если его смешать с другими, можно получить все многообразие палитры. Сам же он заряжен энергией чистоты, холода, высоты и безграничного пространства. Это оттенок неба и воды, образ светлой чистоты Богоматери, символ вечности и постоянства, покоя и релаксации.

Кстати, выставка необычна тем, что каждая из картин и ее цветовое исполнение воздействует не только визуально, эстетически обогащая нас, но и психологически. Работы, представленные на выставке «Симфония цвета. Синий», способны изменить эмоциональное состояние человека. Цвета с короткой длиной волны (синий, фиолетовый) стимулируют парасимпатическую нервную систему, что приводит к снижению артериального давления, частоты пульса и замедлению дыхательного ритма. Атмосфера релаксации оказывает благотворное влияние на интеллектуальные и творческие способности. Убедитесь в этом сами!

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00

Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Цена билетов: от 100 до 500 рублей

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Зрелище обещает быть захватывающим: ведь унициклы - это исключительно авторские модели, единственные в своем роде. Фото: Никита ПЯТЕНКО.

Унимотогонка-2021: оторвемся по полной!

Спешим на спортивный праздник - и сами участвуем в нем.

Давненько не радовали нас приверженцы мотоспорта с очень умелыми руками новыми моделями транспорта. Но уже в это воскресенье у каждого новокузнечанина есть возможность побывать на «Унимотогонке-2021». Для тех, кто еще не знаком с этим видом спорта, рассказываем: это гонка на унициклах - транспортных аппаратах, имеющих одно колесо и двигатель, мотоциклах с колясками, питбайках и квадроциклах. Зрелище обещает быть захватывающим: ведь унициклы - это исключительно авторские модели, единственные в своем роде! И управлять ими будут как суровые байкеры-мужчины с огромным стажем вождения, так и совсем юные девушки.

Но - не станем раскрывать всех карт, а просто пригласим вас на настоящий спортивный праздник! Помимо гонки, вас ждет катание на квадроцикле, конкурсная программа и угощения. Кстати, с 12.00 до 15.00 катание на квадроцикле для детей - бесплатно.

Ретропарк

ул. Тольятти, 33а

21 февраля, начало мероприятия в 11.00

Вход свободный

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Экспонаты выставки прибыли к нам сразу из нескольких музеев. Фото: Пресс-служба администрации города Новокузнецка.

Монетки из Сибири

Рассматриваем монеты и знакомимся с историей родного края.

Знаете ли вы о том, что медные сибирские монеты чеканились на Нижне-Сузунском медеплавильном заводе с 1766 по 1781 год и имели хождение только в Сибирской губернии? В то время пуд ржаной муки стоил 7,5 копейки, пуд говядины - 40 копеек, за ведро водки объемом 12 литров нужно было заплатить около 1 рубля, а за сапоги - 1,2 рубля. Кстати, шуба была ненамного дороже - 1,7 рубля. За быка платили около 1,5 рубля, а за драгунскую лошадь - 6-10 рублей.

Все это, а также многое-многое другое можно узнать на уникальной выставке «Сибирская монета», которая сейчас работает в Новокузнецком краеведческом музее. Заодно можно будет рассмотреть монетки тех времен поближе, прочитать некоторые исторические документы.

Экспонаты выставки прибыли к нам сразу из нескольких музеев - Новосибирского государственного краеведческого, Государственного архива Алтайского края, Новокузнецкого краеведческого музея, музея-заповедника «Кузнецкая крепость», Новокузнецкого художественного музея и Новокузнецкого литературно-мемориального музея Достоевского. Выставка будет работать до конца марта.

Новокузнецкий краеведческий музей.

пр. Металлургов, 24, т.: (384-3) 74-18-04

Вторник - воскресенье, с 11.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей

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Пробуждаемся под рок!

Спешим на концерт и радуемся приближению весны.

Весна уже не за горами, да и ограничения по коронавирусу постепенно снимаются, так что самое время пробуждаться! А для этого мы предлагаем вам отправиться на рок-концерт и получить настоящее удовольствие от живого звука, мощной энергии и драйва, которые подарят музыканты.

Кстати, большой концерт «Пробуждение» объединит на одной сцене сразу пять команд - «Живая вода», The Road, «Грязный Гарри», Lightning Strike и «Чеширская Fm».

Будьте готовы к тому, что вам захочется потанцевать под громкие ритмы - и не отказывайте себе в этом. Музыканты обещают: время, проведенное на концерте, не просто зарядит вас энергией - оно буквально пробудит вас от зимней спячки и подарит душе ощущение весны.

Ресторан «Фонарь

ул. Ростовская, 11, бронь столиков по телефону: +7-960-934-94-39

21 февраля, начало в 18.00

Цена билетов: 350 рублей