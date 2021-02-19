Вытащил из искореженной машины: Кузбассовец спас ребенка из вылетевшей на встречку легковушки

Время шло на минуты: Кузбассовец спас ребенка из искореженной в ДТП машины. ФОТО: ГУФСИН России по Кемеровской области.

Полуторагодовалый ребенок вместе с родителями попал в серьезное ДТП. Неравнодушие и скорость случайного очевидца спасли ребенку жизнь.

В конце января 2021 года Александр Шиляпов, сотрудник ИК-22 ГУФСИН России по Кемеровской области, отправился в служебную командировку в Юргу. В нескольких километрах от города он стал невольным очевидцем дорожно-транспортного происшествия: прямо на его глазах легковушка вылетела на встречку и лоб в лоб столкнулась с автофургоном. Машина же, в которой ехал сам Александр Шиляпов, ехала следом за этим фургонов.

Александр знал, что в таких ДТП люди могут очень серьезно пострадать, поэтому он тут же остановил свой грузовик и бросился к искореженной легковушке. Там, на переднем сидении, в детском автокресле лежал маленький ребенок. А за рулем была его мать. Женщина была травмирована, но ее состояние вызывало меньше опасений, чем состояние ребенка: малыш был без сознания и едва дышал. Коллеги Александра вскрыли искореженную дверь легковушки, а он сам аккуратно, стараясь не навредить, достал ребенка из машины.

- Единственное, что я понимал - малышу нужна помощь. Я освободил ему грудную клетку, и тут ребенок подал признаки жизнь, - вспоминает Александр. - Счет шел на минуты, и действовать надо было быстро.

К этому времени вокруг уже стали собираться другие свидетели аварии, и один из них, водитель такси, предложил свою помощь. Александр с ребенком на руках сел в его машину, и они помчались в Юргу, в ближайшую больницу. Через 10 минут они уже были в военном госпитале, их тут же проводили в реанимацию. Врачи осмотрели малыша, оказали ему первую помощь. Удачей было и то, что один из сотрудников военного госпиталя имел опыт реанимации детей. Позже ребенка санавиацией доставили в Кузбасскую областную детскую клиническую больницу.

- Вечером я позвонил в больницу в Кемерово, чтобы узнать, как малыш себя чувствует. Тогда он был в стабильно тяжелом состоянии. Потом звонил еще не раз, переживал за него, - рассказал Александр.

На месте, где произошло ДТП. ФОТО: ГУФСИН России по Кемеровской области.

По мнению врачей, характер травм, полученных ребенком в ДТП, был очень серьезным и время оказания первой специализированной помощи шло на минуты. Благодаря тому, что рядом оказался Александр Шиляпов, его удалось спасти, и последствия травмы оказались минимальными.

- Я уже сталкивался с подобными ситуациями и знал, как действовать. Но в тот момент я видел маленького ребенка, который отчаянно нуждался в помощи. я сам в новогоднюю ночь стал отцом, и поэтому знаю, насколько хрупка жизнь маленького ребенка. Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления! – рассказал Александр Шиляпов.

К слову, накануне полуторагодовалого малыша выписали из больницы, его состояние удовлетворительное.