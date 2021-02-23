Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

О том, как изменилась ситуация с коронавирусом в Кузбассе за минувшие сутки, , мы расскажем вам прямо сейчас.

На утро 24 февраля коронавирус подтвердился еще у 68 жителей региона. Теперь общее число тех, у кого тесты на COVID-19 оказались положительными, составляет 31 375 человек.

Увеличилось и числе поборовших болезнь кузбассовцев. На сегодняшний день таких 30 435 человек, из которых 108 – за минувшие сутки.

Вместе с этим растет и печальная статистика: еще один кузбассовцев с коронавирусом скончался за сутки. Теперь общее число смертей составляет 553 человека.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 387 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1835 человек.