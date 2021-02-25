Кто такая Вера Пехтелева. ФОТО: инстаграм Веры Пехтелевой

История Веры Пехтелевой шокировала всю страну. Она стала жертвой своего бывшего парня и безразличия сотрудников полиции.

Вера Пехтелева - родом из Киселевска. Была студенткой КузГТУ, изучала экономическую безопасность.

В один из приездов домой познакомилась с Владиславом, который позже перебрался в Кемерово, поближе к Вере. Родители были против отношений: у Влада был сложный характер. Тем не менее она продолжала встречаться с ним, а позже сняла комнату в общежитии на Ленинградском проспекте, где они стали жить вместе.

В ноябре 2019 года девушка приняла решение расстаться. Однако у Владислава были другие планы. 13 января 2020 года девушка приехала в общежитие, чтобы забрать вещи, и больше не вышла из той злополучной комнаты.

Душераздирающие крики соседи услышали глубокой ночью. Они сначала пытались достучаться до жильцов, чтобы попросить их угомониться, а потом стало понятно, что там, за дверью, творится страшное. Тогда соседи вызвали полицию.

Первый звонок в службу 112 поступил около 4.55. Диспетчер передала сообщение в дежурную часть, однако там его проигнорировали. Соседи звонили и звонили, однако полиция не ехала. Тогда они сами взломали дверь и увидели тело девушки, на котором не осталось живого места. Бывший парень нанес более 50 ударов разными предметами, включая нож. Умерла же девушка от того, что он ее задушил проводом от утюга.

Лишь после сообщения о том, что за дверью комнаты в общежитии - труп, в дом на Ленинградском проспекте приехала полиция.

В отношении 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного дежурной части отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Кемерово возбуждено уголовное дело о халатности - в скором времени они предстанут перед судом.

Владислава обвиняют в убийстве, однако родные и близкие требуют переквалифицировать дело по более тяжелой статье. Широкий резонанс эта история получила в тот момент, когда начались судебные заседания по делу об убийстве Веры Пехтелевой.