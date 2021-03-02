Бригада Анатолия Кайгородова первой России добыла 1 миллион тонн угля

Коллектив Анатолия Кайгородова задействован на отработке лавы №52-14, введенной в эксплуатацию в конце 2019 года. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Коллектив Анатолия Кайгородова задействован на отработке лавы №52-14, введенной в эксплуатацию в конце 2019 года. Вынимаемая мощность пласта составляет 4,2 метра. Особенностью этой лавы является длина забойной части - 400 метров. Забой оснащен 233 секциями крепи вместо стандартно используемых 175 секций. В состав забоя также входят лавный конвейер SH PF 6/1142 и очистной комбайн нового поколения Eickhoff SL 900, способный добывать до 4 тысяч тонн угля в час, на сегодняшний день в компании используется уже четыре комбайна данного типа.

– Раскройка шахтных полей длинными лавами позволяет увеличить объемы запасов вынимаемого столба и сократить число перемонтажей, – отмечает директор шахты имени В.Д. Ялевского Иван Сальвассер. – А также увеличить нагрузки на очистной забой за счет сокращения количества и длительности концевых и вспомогательных операций, снизить потребность в проходке и, соответственно, затраты на нее.

В 2021 году компания СУЭК отмечает свое двадцатилетие. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

В 2021 году компания СУЭК отмечает свое двадцатилетие. Каждый работник компании вносит свой личный вклад в празднование этой юбилейной даты. Таким вкладом становится и стабильная работа лидеров очистного фронта, в том числе бригады Анатолия Кайгородова, которая позволяет с надеждой смотреть в будущее всему коллективу угледобывающих предприятий компании и дает уверенность в выполнении поставленных производственных задач.

Отметим, что за последнее время общий объем инвестиций в развитие шахты имени В.Д. Ялевского составил 8,8 миллиарда рублей. Реализуются крупные проекты, связанные с модернизацией магистрального конвейерного транспорта, строительством двухконвейерной галереи, поставкой проходческих комплексов. Все это дает возможность шахте наращивать производительность, обеспечивая при этом эффективность и безопасность шахтерского труда.