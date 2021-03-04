Власть, бизнес, общество: Кузбасс принимает съезд лидеров «Опоры России»

Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Фото: Екатерина РОМАНОВА

3 и 4 марта Новокузнецк принимает съезд лидеров общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Какие вопросы поднимаются на съезде? О чем дискутируют его участники?

Съезд лидеров «Опоры России» - это крупная площадка для открытой дискуссии между предпринимателями и представителями федеральной и региональной власти, организациями финансового сектора. Она объединяет более 200 региональных лидеров из всех 85 субъектов России. Первая в этом году дискуссионная площадка проходила в Новокузнецке. На съезд приехали представители более чем 50 регионов России. Среди самых важных вопросов - муниципальное управление и его влияние на малый бизнес.

- Один из главных вопросов съезда посвящен инвестиционному климату в муниципалитетах. Качество муниципального управления - это функция регионов. И мы считаем, что на обучение глав городов и районов, их команд и даже на размер зарплат нужно обратить пристальное внимание. Ведь насколько качественно и открыто работает муниципалитет, настолько он привлекателен для потенциальных инвесторов, - отмечает Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Удачные и неудачные примеры управления городами и территориями, взаимодействия властей всех уровней и бизнесменов тоже звучали на площадках съезда. И, к слову, Кузбасс в этом плане показал себя достойно.

- Во время пандемии мы особенно остро поняли, насколько малый бизнес уязвим, что его надо поддерживать, помогать, - отметил глава региона Сергей Цивилев. - Нам важно, чтобы как можно больший процент экономики Кузбасса принадлежал малому бизнесу, так как это - уход от угольной зависимости.

По словам губернатора, работа администраций различных уровней с малым бизнесом во время пандемии показала очень высокую эффективность: получилось пройти ее с минимальным ущербом для предпринимателей, разработать целую серию комплексных мер поддержки.

Участники съезда работали на различных площадках, обсуждая самые важные вопросы как для малого бизнеса, так и для каждого города. Говорили о налогах и о том, как важно не допустить их роста. Обсуждали возможность собственников земли, которая имеет сельхозназначение, построить на ней дом или поставить палатку, ресторан, где можно было бы реализовывать свою продукцию. Говорили о проблеме нестационарной мобильной торговли.

- Сегодня предпринимателей волнуют такие вопросы, как снижение спроса, рост цен и галопирующая инфляция в производственной сфере. Из-за этого некоторые предприниматели, например, выигравшие тендеры, вынуждены работать с минимальной прибылью или даже без нее. Для многих предпринимателей важно иметь точку входа, чтобы начать бизнес и получить первую прибыль было легко, - делает акцент Александр Калинин.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» отмечает, что любая экономика будет крепко стоять на ногах лишь в том случае, если и крупный, и малый бизнес будут занимать свои ниши. То, что это возможно, наглядно продемонстрировали кузбассовцы.

- Курорт Шерегеш был создан малым бизнесом вместе с властями региона и муниципалитета. Когда-то все здесь создавалось по кусочкам для малого бизнеса, и только теперь заходят крупные инвесторы. Сейчас Шерегеш - жемчужина страны, - отметил Александр Калинин. - Президент поручил выделить дополнительные средства на его развитие. Но я считаю, что Шерегеш - не единственный центр притяжения в Кузбассе. Регион славится многими другими яркими местами, которые, я уверен, они тоже засверкают на карте страны, но для этого нужна совместная работа власти, бизнеса и общества.