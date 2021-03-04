70 медалей кузбасских тайбоксеров: очередные победы в кармане! ФОТО: Владимир Сергеев

Триумфально выступила сборная команда Кумеровской области по тайскому боксу. С чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по тайскому боксу наши спортсмены привезли 70 медалей различного достоинства.

Чемпионат и первенство по тайскому боксу проходили в Красноярске, и сборная команда Кузбасса выступила на этих соревнованиям поистине триумфально. В копилке сборной – 70 медалей различного достоинства. Каждый член команды был готов выкладываться по полной ради победы. Итог – шесть кузбассовцев взяли золото на чемпионате среди мужчин и женщин. Дополнили копилку наших спортсменов три серебряные и три бронзовые медали.

На ринге спортсмены выкладывались по полной. ФОТО: Владимир Сергеев

- Нам надо было драться. Мы приехали и забрали первое общекомандное место, - подводит итоги чемпионата Эдуард Сайк, мастер спорта по тайскому боксу, чемпион мира. И делится дальнейшими планами. - В 2012 году Чемпионат России был в Кемерове, и какой результат показал Кузбасса - выше на голову всех! Мы будем готовиться так же к чемпионату 2021, который впервые за много лет пройдет в Кемерове..

Чемпионат России по тайскому боксу в 2021 году будет проходить в Кемерове при поддержке компании АО «Стройсервис», причем совсем скоро – 26 апреля. И кузбасские спортсмены готовы выступить как минимум на том же уровне, что и в Красноярске. Отметим, что на Чемпионат ожидается порядка 300 участников, и каждый бой обещает быть как минимум интересным и неожиданным.

Заслуженная победа. Впереди - Чемпионат России и мира. ФОТО: Владимир Сергеев

Говорит о грядущем Чемпионате России и главный тренер сборной Кузбасса Михаил Главинский. Он отмечает высокий уровень подготовки спортсменов на первенстве Сибири и отмечает, что не последнюю роль в этом сыграли спонсоры.

- Команда у нас была большая, благодаря нашему постоянному спонсору компании Стройсервис. Парни и девушки рвались в бой. На этом турнире можно было завоевать право выступать на Чемпионате России, - отмечает Михаил Главинский, главный тренер сборной Кузбасса.

А на Чемпионате России, который пройдет в Кемерове, сформируют сборную для участия в Чемпионате мира и Всемирных играх, которые пройдут в Лас-Вегасе.

- Победители будут выступать на Европейских играх под эгидой Олимпийских игр. Это важный очень шаг для того, что бы тайский бокс стал Олимпийским видом спорта, - отмечает Александр Бусыгин, представитель Федерации тайского бокса Кузбасса.

Достойная смена

А пока взрослые спортсмены готовятся к Чемпионату России, за ними внимательно наблюдают юные спортсмены. Кстати, на Первенстве Сибирского Федерального округа они выступили не менее достойно. Среди юниоров и юниорок 16-17 лет было завоевано четыре золота, шесть серебряных и пять бронзовых наград. В возрастной группе 14-15 лет кузбассовцы заняли 16 первых мест, по пять спортсменов встали на вторую и третью ступени пьедестала. Среди мальчиков и девочек 12-13 лет уроженцы Кемеровской области взяли четыре золотых и по шесть серебряных и бронзовых медалей.

Достойная смена! ФОТО: Владимир Сергеев

По итогам соревнований сборная Кузбасса заняла первое общекомандное место.