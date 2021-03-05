Музыкальный ЗооLэнд, состязание на эрудицию и выставка великого писателя: как провести выходные в Кемерове

Артисты филармонии объявили о начале концертов «Пес Филар приглашает. Музыкальный ЗооLэнд». Фото: Филармония.

Пес Филар приглашает

Идем всей семьей на концерт.

Государственная филармония Кузбасса приглашает детей и их родителей провести незабываемую пятницу - насладиться концертом и совершить увлекательное путешествие в мир животных. А также, воспользовавшись случаем, помочь братьям нашим меньшим.

Артисты филармонии объявили о начале концертов «Пес Филар приглашает. Музыкальный ЗооLэнд». Откроет этот цикл выступление струнного квартета «Элегия», а перед началом для слушателей подготовлен поистине замечательный сюрприз! Гости смогут познакомиться с пушистым талисманом филармонии - маламутом Филаром, поучаствовать в подвижной игровой программе и воспользоваться услугами аквагрима.

- Наш четвероногий друг Филар уже готов повилять вам хвостиком, а мы порадовать музыкальной программой, в которой прозвучат произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также стихи о животных в исполнении артистов театра «Слово», - сообщают организаторы концерта.

К слову, партнером проекта является кемеровский приют для животных «Приют Валентины». В фойе будет размещена фотовыставка подопечных, которые ждут своих любящих хозяев. Все желающие могут принести в подарок приюту корм для животных, клетки, поводки и ошейники - все это очень нужно нашим хвостатым друзьям!

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

5 марта, начало в 13.00

Цена билетов: 200 рублей

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В спектакле заняты уже хорошо известные артисты театра, успешно исполняющие разные роли в мюзиклах Кима Брейтбурга. Фото: Музыкальный театр.

Парижские тайны

Погружаемся в интриги авантюрного мюзикла.

На сцене Музыкального театра обещает вот-вот развернуться грандиозное действие, наполненное тайнами и интригами. Речь идет о мюзикле в двух действиях «Парижские тайны».

Как отмечают сами артисты, «Парижские тайны» - это не классический мюзикл, а эстрадный, где шоу органично переплетено с сюжетной линией классического первоисточника, одноименного романа Эжена Сю. Париж середины XIX века - это не только яркий, красивый, светский город, но и опасный, разгульный и даже криминальный. Приключения героев мюзикла полны интриг, коварства, жестокости и, конечно, любви, которая торжествует в финале, выдержав серьезные испытания на своем пути.

В спектакле заняты уже хорошо известные артисты театра, успешно исполняющие разные роли в мюзиклах Кима Брейтбурга. А вот в главной женской роли выступят дебютантки, которые успешно прошли кастинг. Это Елизавета Войтенко, студентка курса «Актер музыкального театра» Кемеровского государственного института культуры, и Юлия Васютина, артистка театрального хора.

Яркие музыкальные номера, авантюрный сюжет, стильная хореография, масштабная сценография и великолепные костюмы, безусловно, доставят радость и наслаждение как искушенным театралам, так и молодым зрителям, впервые попавшим в этот загадочный мир!

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

6 и 7 марта, начало в 17.00

Цена билетов: от 300 до 1200 рублей

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Участников ждет несколько раундов на знание истории Кузбасса, испытания на знания и внимательность. Фото: Краеведческий музей.

Пусть победит эрудиция!

Участвуем в интеллектуальной битве.

Кемеровский областной краеведческий музей в преддверии 300-летия со дня освоения угольных месторождений региона запускает интеллектуальную игру Brain Ring Kuzbass.

«Brain Ring Kuzbass - это развлекательная битва, которая не требует особой предварительной подготовки, а победить в ней помогут только эрудиция, логика и сообразительность.

Участников, из которых будут сформированы две команды, ждет несколько раундов на знание истории Кузбасса, испытания на знания и внимательность, а также уроки истории в реальности.

- Brain Ring Kuzbass - возможность узнать о родном крае новое и интересное, - отмечают сотрудники музея. - Победителей игры ждут подарки.

Областной краеведческий музей (отдел военной истории)

Притомская набережная, 1а, предварительная запись по тел.: (384-2) 36-86-09

Цена билетов: 150 рублей - самостоятельное посещение, 200 рублей - с доставкой от школы до музея на музейном автобусе (сопровождающие педагоги - бесплатно)

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На выставке представлены книги из фонда книгохранения библиотеки о жизни и творчестве Михаила Булгакова. Фото: Библиотека имени Гоголя.

Рукописи не горят

Изучаем все грани творчества Михаила Булгакова.

Даже тот, кто не знаком с творчеством Михаила Булгакова (и очень жаль!), наверняка хоть раз в жизни слышал фразу «Рукописи не горят». Именно ее в качестве названия для своей выставки выбрала кемеровская библиотека имени Николая Гоголя.

Организаторы предлагают всем желающим на предстоящих выходных познакомиться с творчеством великого классика. На выставке представлены книги из фонда книгохранения библиотеки о жизни и творчестве писателя, письма, его художественные произведения, а также литература об одном из самых популярных отечественных романов XX века - «Мастер и Маргарита». Выставка дополнена цитатами самого Михаила Афанасьевича Булгакова и известных личностей о нем, интересными фактами его биографии.

Кроме этого, каждый желающий может подробнее узнать об истории создания других наиболее известных романов автора. Например, «Собачье сердце» и «Белая гвардия».

Библиотека имения Николая Гоголя

пр. Ленина, 135

3-8 марта, с 10.00 до 19.00

Вход свободный

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Мистика белых ночей

Кемеровчан приглашают на спектакль для взрослых.

Кемеровский театр для детей и молодежи представляет жителям и гостям областного центра спектакль «Белые ночи» по повести Федора Достоевского.

Белые ночи - явление, при котором солнце опускается за горизонт на такое короткое время, что на улице не успевает стемнеть, и вечерние сумерки плавно переходят в утро. В это время можно гулять хоть до рассвета по пустым улицам, наблюдать за ночной жизнью города, любоваться на старинную архитектуру, смотреть, как по Неве проходят корабли.

Белые ночи - это не просто природное явление, это символ Санкт-Петербурга. Именно здесь и разворачивается история повести одного из величайших русских писателей, положенная в основу спектакля кемеровского театра.

Прозрачность и призрачность белых ночей, мистика случайных встреч в городе, который рождает фантазии и безумства, связывает и разводит людей. Герои - двое совершенно незнакомых, оторванных от внешнего мира. Шанс встретиться был ничтожно мал, но они встретились… Хрупкий и ненадежный мир. Четыре ночи и одно утро.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

5 марта, начало в 18.30

Цена билетов: 400 рублей