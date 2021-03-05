Слушаем фокстрот из сапога, рассматриваем шорские шкатулочки и алтайские обереги и спешим на Коньке-горбунке за Жар-птицей: лучшие мероприятия в Новокузнецке на выходные

У каждой семьи - свои тайны. Фото: НТД.

«В сапоге у бабки играл фокстрот»

Разбираемся в хитросплетениях жизни чужой семьи.

Жила-была одна самая обычная семья - мама, папа, дочь Янита и сын Тармо. С виду все у них было благополучно: в доме уют и камин горит, по субботам топят сауну, по утрам дегустируют цельнозерновой хлеб в супермаркете. Работа - есть, дети - под присмотром. У каждого - свое пространство...

...И своя жизнь, тайная, словно прикрытая медовой патокой сверху - для отвода глаз. Тамро-то, оказывается, в школу не ходит, а вместо этого сидит со школьным рюкзачком где-то в лесу и разговаривает с воображаемыми футболистами и с бабушкой - вполне реальной. Мальчик отчаянно ищет понимания, любви и заботы у родного человека, но лично увидеться с ней не может.

А у Яниты есть друг - совсем не воображаемый, а очень даже настоящий. Он намного старше девушки, живет в ее комнате и занимается не вполне законными делами.

Каждый член семьи бесконечно далек друг от друга, и благополучие это - лишь внешнее. Никому ни до кого нет дела - да разве же это семья? Единственный человек, которому дорог каждый из них, - бабушка. И ее забота вполне материальна: вяжет и вяжет для них прекрасные теплые носки. Вон уже целую гору навязала!

И тут вдруг выясняется, что в воскресенье у бабули юбилей. И надо бы всей семьей собраться за праздничным столом, поздравить именинницу, да как-то все не так складывается. Никому не хочется выбираться из закрытого мирка наружу. Даже тогда, когда приходит известие о том, что бабушка их так и не дождалась.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

6 и 8 марта, начало в 16.00

Цена билетов: 700 рублей

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Исследование темной материи на сегодня является наиболее актуальной задачей. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Что такое темная материя?

Открываем глубины космоса.

В одном темном-темном доме была темная-темная дверь. За этой темной-темной дверью была темная-темная комната… Знакомая сказка? Но сегодня речь пойдет не о ней, а о темной-темной материи.

Вопросом, что такое темная материя, занимаются астрофизики. Ее исследование на сегодня является наиболее актуальной задачей, решение которой приведет к пониманию процессов, происходящих в жизни Вселенной. Возможно, это - ключ к пониманию, как возник удивительный мир космоса, частицей которого является наша Земля.

А пока юные посетители планетария не доросли до возраста, когда ученые совершают удивительные открытия, мы попробуем открыть секреты темной материи - от протонов, которые летят через самый большой ускоритель частиц, до Большого взрыва и зарождающегося космоса. Вы отправитесь сквозь пространство и время к Большому адронному коллайдеру в Европейском центре ядерных исследований CERN, узнаете, как были получены первые свидетельства существования темной материи, станете свидетелями зрелищного столкновения элементарных частиц.

Планетарий имени Альберта Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

6 марта, начало в 16.00

Цена билетов: 200 рублей

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Театр кукол «Сказ» приглашает на постановку «Конек-горбунок». Фото: Екатерина БАХАРЕВА.

На Коньке-горбунке - за Жар-птицей

Идем смотреть любимую сказку

За горами, за лесами,

За широкими морями,

Не на небе - на земле

Жил старик в одном селе.

Зачин знаменитой сказки про Конька-горбунка знают и стар, и млад. Так же, как и то, что старший сын - обязательно умный, средний - так себе, а младшенький - себе на уме. Но хоть он и недалекий да наивный, по мнению родных, все же Иван по-своему умен, хитер да удачлив. А что еще нужно для полного счастья! Разве что чудесного Конька-горбунка.

Вместе со своим волшебным другом Иван отправляется за настоящими приключениями. Ему предстоит встретиться с Чудо-юдо Рыбой-китом, отыскать сначала перо Жар-птицы, а потом и ее саму, влюбиться в распрекрасную деву, отчаяться и разочароваться в любви, а потом вновь обрести надежду на счастье. И все - благодаря Коньку-горбунку. Благодаря невозмутимости и самоотверженности, свойственным русскому народу, они лихо справляются с испытаниями. В итоге настоящие любовь и верность побеждают все неприятности

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

6 марта, начало в 11.00 и 13.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей

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Спектакль является адаптацией знаменитой новеллы О'Генри «Вождь краснокожих». Фото: Театр «СинТезис».

Кому достанется сладкий кусочек?

Идем на спектакль «Суета вокруг торта»!

Как здорово быть маленьким! Каждый так и норовить угостить тебя чем-нибудь вкусненьким - например, тортиком. Вот только торт этот еще надо испечь, украсить - и лишь потом съесть.

А ведь все можно сделать намного быстрее и намного проще. Как? А вот этот секрет мы вам пока не откроем. Лучше приходите субботним утром в театр «СинТезис». Именно здесь всех маленьких сладкоежек ждет озорной ярко-праздничный спектакль «Суета вокруг торта». Кстати, не удивляйтесь, если сюжет вам покажется немного знакомым. Спектакль является адаптацией знаменитой новеллы О'Генри «Вождь краснокожих».

Итак, кто за тортиком?..

Театр «СинТезис»

пр. Кузнецкстроевский,1, т.: (384-3) 46-55-01

6 марта, начало в 11.00

Цена билетов: от 170 до 200 рублей

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Выставка представляет 300 уникальных экспонатов и приурочена к областному конкурсу «Кузбасс - 300! Лучшая музейная выставка». Фото: Анна ЗАХАРОВА.

На перекрестке культур

Когда переплетаются традиции.

Кузбасс - регион, где переплетается множество народностей и культур. Каждая из них хранит самобытность, но при этом обогащается сама и обогащает другие. Такова и выставка «Перекресток культур», что в Новокузнецком художественном музее. Здесь славянские туесочки стоят рядом с шорскими шкатулочками, кузнецкие матрешки соседствуют с алтайскими оберегами из кедра. И каждый предмет словно продолжает другой, преображает в своем национальном колорите.

Здесь вы увидите этнические костюмы телеутов, тувинцев, алтайцев и русских. А еще - нарядную хохлому и городец, каменную резьбу. Кстати, тувинцы резали из мягкого камня - агальматалита - изящные фигурки людей, животных и многое, многое другое.

Обязательно обратите внимание на картины, где изображен народный быт. А потом поверните голову - и вы увидите, словно сошедшие с полотен, крынки, туеса, рушники…

«Перекрестки культур» - это не только разные народные культуры. Это культуры разных времен, и легкое прикосновение к ним способно вызвать в душе самые приятные чувства и эмоции. Отметим также, что выставка «Перекресток культур. Искусство этносов Южной Сибири и традиционные промыслы России» представляет 300 уникальных экспонатов и приурочена к областному конкурсу «Кузбасс - 300! Лучшая музейная выставка».

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00

Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Цена билетов: от 100 до 500 рублей