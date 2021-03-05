«Сажайте самолет»: Медсестра из Кемерова спасла жизнь пассажиру Фото: Иван ВИСЛОВ

Жительница Кузбасса неожиданно для себя оказалась в роли спасателя на борту самолета. Она оказала необходимую помощь пассажирке.

В среду, 3 марта, авиарейс «Сочи-Москва» совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону. Шасси едва коснулись посадочной полосы, как к самолету подъехала машина скорой помощи, и врачи, не медля ни секунды, поднялись на борт. Выходили из самолета они в 66-летней женщиной. Врачи убеждали женщину, что ей прямо сейчас необходима помощь, которую могут оказать лишь в больнице. Так что же случилось на борту самолета?

- Я летела с ребёнком, мы вместе отдыхали в Сочи. В какой-то момент прикрыла глаза, задремала, а проснулась от крика бортпроводницы: «Есть ли на борту врач?» Я подошла к женщине. Она была без сознания, пульс практически не прощупывался. Бортпроводница побежала за кислородом, я продолжила ей оказывать помощь. Когда у меня спросили, долетит ли она до Москвы, то сказала, что такую ответственность на себя не возьму и нам надо сажать самолет, - так по-будничному рассказывает о случившемся в самолете Светлана Непомнящая, медсестра поликлиники Кемеровской горбольницы №2.

Ближайшим аэропортом оказался «Платов» в Ростове-на-Дону – там-то самолет и приземлился. Медики осмотрели женщину и подтвердили: она пережила острое нарушение мозгового кровообращения, то есть - микроинсульт. Однако к моменту посадки пенсионерка, пережившая микроинсульт, уже немного пришла в себя. Сначала она не хотела ехать в больницу и собиралась лететь дальше, однако врачи уговорили ее на госпитализацию.

- Она поблагодарила меня и пожелала здоровья. Впрочем, здоровье ей не повредит сейчас самой. Рада, что смогла помочь человеку. Хотя, честно говоря, в такой ситуации оказалась впервые, - поделилась с изданием «Царьград» Светлана Непомнящая.

173 пассажира, которые находились в самолете, добрались до Москвы с опозданием примерно в час.