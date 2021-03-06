Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно в регионе меняется ситуация, связанная с коронавирусом. Так, за последние сутки выросло число и выздоровевших, и заболевших.

На утро 7 марта еще у 58 кузбассовцев выявили коронавирус. На сегодняшний день общее число пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 32 053 человека.

Отметим также, что 41 человек за прошедшие сутки выздоровели, и теперь общее число тех, кто поборол коронавирус с начала пандемии, достигло 31 144.

Число умерших с подтвержденным COVID-19 составляет 561 человек. О последнем случае летального исхода стало известно утром 7 марта.

-У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде гипертонической болезни и сахарного диабета. Она проживала в Кемерове, - сообщили подробности в оперштабе.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 348 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1559 человек.