Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки ситуация с коронавирусом вновь изменилась. Выявлены как новые случаи заболевания, так и выздоровления.

По данным оперштаба, медики диагностировали коронавирусную инфекцию еще у 56 человек. В общей сложности с начала пандемии в регионе заболели уже 32 109 жителей Кузбасса.

Есть и те, кто успешно прошел курс лечения: 52 пациента, ранее заболевших ковидом, получили отрицательные результаты анализов. В общей сложности 31 196 кузбассовцев выздоровели и выписаны.

Также за минувшие сутки умерли три пациента, у которых ранее подтвердился коронавирус. В общей сложности с начала пандемии скончались 564 пациента.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 349 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1 579 человек.