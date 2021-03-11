Сергей Цивилев поручил взять на особый контроль качество школьного питания в Кузбассе Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил взять на особый контроль качество питания в региональных школах. Сейчас его получает 91,5 процента всех учеников.

Глава региона провел заседание штаба по охране здоровья населения, на котором обсуждались вопросы питания в школах и детсадах. Как отметил Сергей Цивилев, сегодня горячее питание сейчас получают 91,5 процента школьников с 1 по 11 класс. А по поручению президента с 1 сентября 2020 года бесплатными завтраками и обедами обеспечены все учащиеся 1-4 классов в области их 136 тысяч.

-На питание кузбасских школьников ежегодно выделяется около 850 миллионов рублей из бюджетов разного уровня, - отметил Сергей Цивилев.

В новом учебном году в организации питания детей появились новшества. И если раньше меня разрабатывала каждая школа, то сейчас есть единое – региональное, и оно меняется в зависимости от сезона. Еще одно ноу-хау - цифровизация системы питания. Для этого в школах устанавливают модули «Организованное питание». Благодаря этому у школьников 5-11 классов появляется личный лицевой счет, а родители могут в любой момент узнать, что ел ребенок и сколько средств у него осталось.

-Следующий этап цифровизации — внедрение модуля «Свободный выбор». Он позволит каждому школьнику самому выбирать блюда на линии раздачи или в буфете и оплачивать их персональной картой, — рассказала на совещании министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

Также с начала года в регионе тестируют программу «Родительский контроль». Она позволяет родителям лично отслеживать соответствие блюд заявленному меню, пробовать готовые блюда, знакомиться с принципами формирования школьного меню и разрабатывать его альтернативные варианты. Ну а свои замечания и пожелания родители могут либо сообщить по горячей линии в министерстве образования и науки, либо посредством обратной связи на портале Госуслуг.