«БЛИН-PARTY», шоу белых львов и спектакль о любви: как провести выходные в Кемерове

Оригинальный юмор пьесы бережно сохранен в русском переводе Михаила Лозинского. Фото: Фрагмент спектакля.

Собака на сене

Идем на спектакль.

Музыкальный театр Кузбасса возвращается к постановке «Собака на сене», которая так полюбилась зрителям.

Испанский драматург Лопе де Вега написал комедию «Собака на сене» более четырех столетий назад. Но и сейчас, когда преграда сословных различий незнакома современной публике, эта история находит отклик в сердцах и душах людей.

История о том, что на самом деле неисповедимы пути любви. О том, что толчком к симпатии может стать банальная ревность, и о том, что гордость и своенравие могут очаровать не меньше кротости и покорности. А еще - это искрометная комедия, которую так легко разобрать на цитаты. Тем более что оригинальный юмор пьесы бережно сохранен в русском переводе Михаила Лозинского.

Одно из составляющих успеха музыкальной комедии «Собака на сене» - многогранная музыка Геннадия Гладкова. Композитор необычайно точно выразил в мелодиях красоту и поэзию оригинального сюжета. Постановщики мюзикла-оперетты бережно исследовали оригинальную историю, раскрыв перед публикой все полутона - от любви до ревности. Зрителя ждет изысканная поэзия, страстные танцы, накал отношений - в общем, Испания как она есть!

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

12 марта, начало в 18.30

Цена билетов: от 400 до 1000 рублей

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Сюжет спекаткля повествует о нескольких днях из жизни простой итальянской семьи. Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ.

Ирония судьбы по-итальянски

Смотрим спектакль для взрослых.

Театр для детей и молодежи приглашает зрителей на спектакль «Рождество в доме Купьелло». В Италии эта постановка исполняет ту же роль, что и в России «Ирония судьбы, или С легким паром!». На Новый год и Рождество итальянцы в театрах, кино, по телевизору каждый год смотрят эту душевную, трогательную, искреннюю комедию.

Сюжет повествует о нескольких днях из жизни простой итальянской семьи. Глава семьи, синьор Купьелло, чрезвычайно увлечен и озабочен - ему нужно успеть смастерить к Рождеству праздничную игрушку-ясли. Все его время и силы уходят на это. Остальные члены семьи не просто не разделяют его увлечение, оно их даже раздражает! Жена постоянно ворчит на Купьелло. Сын - избалованный подросток, оказывается, еще и воришка. Брату негде жить, кроме дома Купьелло, и он не дает покоя всей семье. Дочь влюбилась и собирается бросить законного мужа и сбежать с любовником!

Синьор Купьелло - большой ребенок, не будучи в силах установить мир в своей семье, он отгораживается от нее тем, что мастерит игрушки. Это скрашивает его жизнь. Что же касается окружающих, никто не воспринимает то прекрасное, к чему тянется его душа.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

14 марта, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей

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Гостей праздника ждут конкурсы, щедрые подарки, сжигание чучела Масленицы и многое другое. Фото: Максим СЕРКОВ.

«БЛИН-PARTY» в «Парке Чудес»

Кемеровский «Парк Чудес» приглашает горожан и гостей города на поистине жаркую Масленицу. Все воскресенье будут работать аттракционы: «Летающие драконы», «Вальс», «Веселые горки», «Автодром», паровозик «Башмачок», игровые автоматы.

Гостей праздника ждут конкурсы, щедрые подарки, сжигание чучела Масленицы, призовой столб и вместе с ним 21 мегаприз, детская анимация, игротека, фотозоны с профессиональными фотографами. Также будет организовано катание на пони. Ну а если кто-то станет замерзать, работают зоны обогрева «Финские свечи».

«Парк Чудес»

ул. Кирова, 4

14 марта, начало в 14.00

Вход свободный

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Зрителей ждет захватывающее действо, главными звездами которого станут настоящие африканские львы. Фото: Кемеровский цирк.

Белые львы Африки, клоуны и спектакль о любви под куполом

Ведем ребенка в цирк.

На манеже Кемеровского цирка покажут уникальное представление «Белые львы Африки», в котором задействовано сразу восемь хищников. Зрителей ждет захватывающее действо, главными звездами которого станут настоящие африканские львы из ЮАР.

- Это единственный в России аттракцион, где одновременно работают четверо белых и четверо желтых львов. Белые львы - не альбиносы, это редкая порода хищников. Они более сложны в дрессуре, но у нас они выступают наравне с желтыми, - рассказывает дрессировщица, художественный руководитель программы и заслуженная артистка России Надежда Сквирская.

Также в программе запланировано множество номеров с другими животными. На арену выйдут шетлендские пони - самые маленькие представители пони из Шотландии, ламы с абиссинским котом и мейн-куном, а также собачки и мини-пиги, которые станцуют у балетного станка.

Головокружительный мини-спектакль о любви под куполом цирка покажут воздушные гимнасты на трапеции, полотнах и першах - длинных шестах. Эквилибристы под руководством Таалайбека Саралаева - победители фестиваля в Северной Корее и бронзовые призеры фестиваля в Испании. Их номер - это гусарская история, очень необычная стилизованная хореографическая постановка со сложными трюками. Кроме того, зрителей ждет дебютный номер Ольги Рожковской - на пуантах без страховки она выйдет на высокий канат, наклон и высота которого будут меняться, отметила Надежда Сквирская.

Невозможно представить классическую цирковую постановку и без жонглеров - чемпионы России Ирина, Георгий и Юрий Прилепо выступят в жанре диаболо, а виртуозный артист Энрико Аннаев - победитель и лауреат международных конкурсов Франции, Германии и Швейцарии продемонстрирует необычную технику, жонглируя шарами вниз.

Настоящие цирковые клоуны - веселый дуэт Алекс и Лулу - рассмешат и порадуют как взрослых, так и маленьких гостей представления.

Кемеровский цирк

пр. Ленина, 56

13 и 14 марта, начало в 13.00

Цена билетов: от 500 до 1500 рублей

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На выставке-факсимиле представлены высокого качества копии картин позднего периода творчества художника. Фото: областная библиотека.

Союз живописи и музыки

Оцениваем необычную выставку.

В областной библиотеке имени Федорова открылась выставка работ художника, композитора, поэта и философа Микалоюса Константинаса Чюрлениса. Он стоял у истоков нового направления в искусстве, которое сейчас называют космизмом. Чюрленис-композитор создал около 400 музыкальных произведений, а Чюрленис-художник написал свыше 300 картин, создал немало работ графики, писал произведения литературы и поэзии.

На выставке-факсимиле представлены высокого качества копии картин позднего периода творчества художника. Они являются уникальными образцами синтеза музыки и живописи в истории европейской культуры. Мысля музыкальными образами, художник переносил на полотно тонкую материю звука, придавая ей форму, ритм и цвет. Тонкие, прозрачные, нездешние краски, необычный ритм линий делают картины похожими на несбывшиеся сны, которые рождаются в глубинах беспредельного пространства космоса. Картины Чюрлениса были первыми вестниками красоты иных миров. Эти миры в его работах расцветают диковинными садами, сияют космическими солнцами, ведут звездными путями.

Государственная библиотека Кузбасса

ул. Дзержинского, 19

10-15 марта, с 10.00 до 20.00

Вход свободный