Печем блины, слушаем мартовских котов и подпеваем «куинам»: где провести выходные в Новокузнецке

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» приглашает на Масленицу. Фото: Людмила БИНЬКО.

Зачем идти на крепость с веником?

Спешим на Масленицу-Облизуху.

Один из главных весенних праздников - Масленица. Масленичная неделя уже началась, и почти в каждом доме всю неделю пекут блины - маленькие символы солнышка. Главные же гулянья состоятся 13 и 14 марта - именно в воскресенье по традиции сжигают чучело Зимы.

Мы же приглашаем вас на Масленицу-Облизуху на Кузнецкую крепость. Вместе с фольклорным коллективом «Параскева Пятница» будем играть в традиционные русские игры - бой подушками и «Петушки», перетягивать канат, бороться за звание лучшего знатока масленичных традиций и пословиц, станем петь частушки и - обязательно! - водить хоровод.

Есть в праздничной программе и конкурс «Встречай Масленицу с веником» - чтобы стать его участником, необходимо зарегистрироваться в группе музея-заповедника «Кузнецкая крепость» во «ВКонтакте», а потом прийти на праздник со своим веничком. После парада банных веников гостей праздника ждет традиционный обряд сжигания чучела Масленицы и встречи Весны.

Итак, проводим зиму и встретим весну весело?

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

пр. Крепостной, 1, т. (384-2) 36-00-92

13 марта, начало в 12.00

Вход на территорию крепости: 20 рублей

*************************************************************************

Со сцены будут звучать авторские песни и кавер-версии суперхитов русского рока. Фото: Ярослав КОЛЫВАНОВ.

Встречаем Мартовского Кота в «Фонаре»

Отправляемся на самый весенний концерт.

Вот и наступила весна, а вместе с ней и началась череда уже весенних концертов лучших новокузнецких групп. Точнее - их лидеров. Если вы соскучились по теплой акустике, поспешите 13 марта в ресторан «Фонарь». Здесь на одной сцене выступят лидеры сразу нескольких рок-групп - Ксения Чеширская из «Чеширской FM», Александр Ходыкин из Cover Single, Евгений Баковкин из группы «Иордания», а также рок-группа «Кайлас».

Кстати, будут в этот вечер и специально приглашенные гости: волшебник-музыкант Алексей Сагура, бард Ярослав Васильев и музыкант Александр Столбченко. Со сцены будут звучать авторские песни и кавер-версии суперхитов русского рока.

Будет на «Мартовском коте» и свободный микрофон, а это значит, что уже именитые или пока неизвестные музыканты также смогут выйти на сцену и поделиться тем, о чем поет их душа, с гостями ресторана.

Итак, начнем весну ярко?

Ресторан «Фонарь»

ул. Ростовская 1, бронь столов: 8-904-373-71-00

13 марта, начало в 19.00

Цена входного билета: 300 рублей

*************************************************************************

Юных зрителей приглашают посмотреть спектакль, повеселиться, а заодно и подумать. Фото: Сергей КОСОЛАПОВ.

Немножко обмана и много веселья

Выводим Козу на чистую воду.

Жила-была у одного дедушки Коза. Хорошая такая, ладная… Но вот решил он почему-то ее продать - да и продал на базаре другому дедушке. Тот радостно привел Козу домой да стал хвалиться, какая она безобидная, добрая да сговорчивая.

Вот только Коза оказалась не совсем такой, какой представлялась. Паинькой она была только на вид, а на самом деле имела свои хитрые планы. Но до поры до времени о них никто и не догадывался, ведь Коза оказалась такой обаятельной, да еще и артисткой: и петь-то она умеет, и танцевать, и историй смешных знает массу! Вот так она и перехитрила и Бабку, и Внучку. А уж потом и за Деда принялась.

Коза была уверена: в этой жизни без обмана счастья не получить. И, к своему удивлению, просчиталась.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

14 марта, начало в 11.00

Цена билетов: от 250 до 400 рублей

*************************************************************************

Театр кукол «Сказ» предлагает взглянуть по-новому на давно известную сказку о трех поросятах. Фото: Екатерина БАХАРЕВА.

Как три поросенка со всеми напастями справились

Следим за историей, рассказанной по-новому.

Нестареющая детская классика - сказка про трех поросят - предстанет перед юными зрителями и их родителями в новом свете. А для того чтобы увидеть новые повороты сюжета, достаточно отправиться на спектакль новокузнецкого театра кукол «Сказ».

Итак, жили-были Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и… Нафка. Кто она такая? Какую роль играет в знаменитой сказке про тех поросят? Кто из этой троицы сможет одолеть Волка, который задумал недоброе? А может, найдется кто-то еще, кто сумеет вовремя прийти на помощь поросятам? Узнаем об этом вместе, а заодно и взглянем по-новому на давно известную сказку.

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

14 марта, начало в 11.00 и 13.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей

*************************************************************************

«Богемская рапсодия» под симфонический оркестр

Шоу продолжается!

The show must go on! - так когда-то пел Фредди Меркьюри, и до сих пор эта песня остается одной из культовых в творчестве группы Queen.

И шоу действительно продолжается до сих пор. Так, 14 марта на сцену Дворца «Алюминщик» выйдут музыканты проекта Radio Queen с симфоническим оркестром. Вниманию зрителей они представят шоу «Богемская рапсодия». Бессмертные хиты, давно ставшие классикой мирового рока, будут звучать в новой аранжировке. Сочетание рока и звучания симфонического оркестра подарит настоящее наслаждение всем, кто ценит трепетное отношение к творчеству своих кумиров.

Radio Queen - это очень амбициозный проект энтузиастов, не обходящих стороной даже самые сложные для исполнения песни. Мощный вокал, виртуозные гитарные соло, превосходная ритм-секция, масштабное вокальное многоголосие и все это в сопровождении профессионального симфонического оркестра!

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55

15 марта, начало в 19.00

Цена билетов: от 1200 до 2700 рублей