Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый день в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы расскажем вам о том, что нового произошло за минувшие сутки.

На утро 17 марта в регионе еще у 48 человек подтвердился коронавирус. Теперь общее число заболевших составляет 32 644 человека. Вместе с этим за сутки выздоровели 55 кузбассовцев, и теперь число одолевших болезнь с начала пандемии достигло 31 718.

Растет и печальная статистика. На утро 17 марта скончались три кузбассовца, у которых ранее тесты на коронавирус оказались положительными. Общее число смертей среди этой группы пациентов достигло 589 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 337 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1240 человек.