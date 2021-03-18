На что потратят в Шерегеше бюджетные деньги. Фото: Пресс-служба АПК

51 миллиард рублей из федерального бюджета поступит в регион на реализацию программы социально-экономического развития региона, которую 6 марта подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Часть средств предусмотрено вложить в инфраструктуру Шерегеша.

На что их потратят рассказывает заместитель губернатора Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев.

Почти 1,1 миллиарда рублей будет направлено на реконструкцию очистных сооружений поселка Шерегеш, которым пользуются, в том числе, и курортные объекты. Более 1,4 миллиарда рублей вложат в реконструкцию системы водоснабжения для курорта и Шерегешского городского поселения, а также в систему водоотведения для сектора Б. Более 366 миллионов рублей будет направлено на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, 534 миллионов рублей — на строительство газовой котельной для сектора Б, еще 70 миллионов рублей — на строительство пожарно-спасательного депо в поселке Шерегеш.

С каждым годом курорт привлекает все больше туристов, и уже сегодня очевидно, что при серьезной загрузке существующая транспортная инфраструктура не справляется с потоком. Решить проблему, по словам Сергея Алексеева, позволит строительство дорожной сети. Это разгрузит транспортную логистику существующего сектора А, а также увяжет его с сектором Б и сектором Е.

- Если суммировать, то более 760 миллионов рублей предусматривается в программе социально-экономического развития на дорожную инфраструктуру, - отметил Сергей Алексеев.

В презентации, которую представил замгубернатора, говорится, что 202 миллиона рублей будут направлены на строительство дороги в зону СТК «Шерегеш» (в сектор А), 286 миллионов рублей предусмотрено на объездную дорогу поселка Шерегеш - Мустаг (сектор Б), 110 миллионов рублей - на проезд от сектора А в сектор Б, еще 165 миллионов рублей - на дорогу от примыкания к действующей дороге Чугунаш - Шерегеш до сектора Е.

Помимо этого, до 2024 года в Шерегеше должны появиться новые канатные дороги, горнолыжные трассы и гостиницы.

Только цифры

По программе социально экономического развития Кузбасса до 2024 года Шерегеш получит 3,27 миллиарда рублей, из которых около 2,5 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, остальное – из бюджета области. Около 700 миллионов рублей будет выделено в этом году, по одному миллиарду рублей — в 2022 и 2023 годах, оставшаяся часть средств — в 2024 году.

Подробности

На территории курорта Шерегеш находится 26 горнолыжных трасс общей протяженностью 56 километров, 80 гостиниц, 18 канатных дорог, многочисленные кафе и рестораны, пункты прокаток, катки, сноу-парк, аттракционы.

Как сообщал губернатор Сергей Цивилев, на 10 марта курорт посетило 1,4 миллиона человек, выразив уверенность, что в этом году впервые Шерегеш перешагнет показатель в 1,5 миллиона туристов.