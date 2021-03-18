Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый день в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы расскажем вам о том, что нового произошло за минувшие сутки.

На утро 19 марта в регионе еще у 47 человек подтвердился коронавирус. Теперь общее число заболевших составляет 32 691 человек. Вместе с этим за сутки выздоровели 52 кузбассовца, и теперь число одолевших болезнь с начала пандемии достигло 31 770.

Растет и печальная статистика. На утро 19 марта скончались два кузбассовца, у которых ранее тесты на коронавирус оказались положительными. Общее число смертей среди этой группы пациентов достигло 591 человека.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 330 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1073 человека.