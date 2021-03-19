Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Кузбассе изменилась ситуация с коронавирусом. Появились как новые заболевшие, так и новые выздоровевшие.

Как сообщает оперативный штаб региона, за минувшие сутки в Кузбассе у 45 человек подтвердился коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии 32 736 человек.

Вместе с этим 49 пациентов выздоровели, и теперь число тех, кто смог вылечиться от COVID-19 составило 31 819 человек.

Кроме того, один из пациентов, у которых ранее подтвердился коронавирус, умер. Теперь число случаев летального исхода составляет 592 человека.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 325 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1005 человек.