Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневно в регионе меняется статистика заболеваемости коронавирусом. Не стал исключением и вторник, 24 марта.

Как сообщает оперативный штаб Кузбасса, на утро 24 марта еще у 47 жителей региона тесты на коронавирус дали положительный результат. Теперь общее число заболевших составляет 32 916 человек. Вместе с этим еще 45 пациентов выздоровели, и на сегодняшний день общее число тех, кто одолел болезнь, достигло в Кузбассе 32 001 человека.

Увы, выросла и печальная статистика. Еще три пациента с коронавирусом умерли. И теперь число случаев летального исхода достигло 600. Всего в регионе медицинскую помощь получают 315 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1214 человек.