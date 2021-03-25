Подарок к 300-летию Кузбасса от Группы «Сибантрацит»

Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимп", март 2021 года. Фото: пресс-служба «Сибантрацит».

1 апреля исполняется 45 лет с момента открытия спорткомплекса «Олимп» в Мысках. В 1976 году спортивное учреждение находилось под ведомством Мысковского экспериментально-механического завода. Предполагалось, что здесь будут заниматься сотрудники предприятия и их дети. Никто и подумать не мог, что «Олимп» выпустит чемпионов, имена которых прогремят на всю страну. В этом году спорткомплекс обновили, в здании проведен капитальный ремонт — подарок к 300-летию Кузбасса от «Разреза Кийзасского» (входит в Группу «Сибантрацит»). Уже совсем скоро «Олимп» распахнет свои двери для новых чемпионов, побед и рекордов.

Как все начиналось…

Полвека назад в больших городах дефицита спортивных залов не было, а вот в маленьких мест для занятий физкультурой не хватало. Именно такая ситуация сложилась в 70-ых годах в Мысках. Местным жителям приходилось ездить далеко от дома, чтобы заняться спортом после трудного рабочего или учебного дня. Поэтому было принято решение о строительстве в городе спортивного комплекса «Олимп».

Директором учреждения назначили молодого и перспективного Александра Тишина. На момент вступления в должность ему было всего 25 лет. Забегая вперед, отметим, что Тишин вот уже 45 лет — бессменный руководитель «Олимпа». Именно он набрал команду сильных тренеров, которые воспитали будущих чемпионов. Впрочем, и сам Александр Михайлович не просто так имеет звание заслуженного тренера России – он вырастил немало именитых спортсменов.

Александр Михайлович Тишин - бессменный руководитель СОК "Олимп". Фото: пресс-служба «Сибантрацит».

Спортивная гордость Мысков и всей страны

Изначально в СОК «Олимп» мысковчане занимались игровыми видами спорта: футболом, баскетболом, волейболом. В эти же годы популярность набирала тяжелая атлетика. Александр Тишин выделил небольшое помещение в спорткомплексе, чтобы ребята могли под руководством тренеров тягать штанги и поднимать тяжелые веса.

А на другом конце города в ДК им.Горького также занимались тяжелоатлеты. Одним из наставников парней был Геннадий Боровиков. Именно он отыскал будущую звезду мирового спорта по имени Саша Воронин. Парень посещал цирковую студию и отличался незаурядным талантом – гнулся, как пластилин. Боровиков предложил попробовать ему себя в тяжелой атлетике и не прогадал.

Воронин с первых дней демонстрировал отличные результаты в зале, а на соревнованиях занимал только первые места. Очень быстро мысковчанин вошел в состав сборной СССР, а уже в августе 1976 года поехал на Олимпийские игры в Монреаль (Канада), где стал чемпионом и установил мировой рекорд (141 кг) в четвертом, дополнительном подходе. Благодаря этой победе Александр стал известен на всю страну, а Геннадию Боровикову присвоили звание заслуженного тренера РСФСР и СССР.

Александр Воронин - Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике (1976). Фото: пресс-служба «Сибантрацит».

К сожалению, прославленный спортсмен не дожил до наших дней. Он трагически погиб в 1992 году, но память о Воронине до сих пор жива. В Мысках на территории стадиона «Энергетик» установлен памятник тяжелоатлету, в центре города аллея названа в честь знаменитого Олимпийца, спортшкола при «Олимпе» также носит его имя.

Из чемпиона Европы – в градоначальники

В 80-90-ые годы спорткомплекс развивался. За 20 с лишним лет из его стен вышло немало талантливых спортсменов. Зал тяжелой атлетики пополнялся новым инвентарем, но это не главное. Главным богатством были тренеры и ребята, которые мечтали добиться небывалых вершин. Одним из таких самородков стал Евгений Тимофеев. По воспоминаниям Александра Тишина, юный Женя был щуплым и маленьким, но очень хотел заняться тяжелой атлетикой. Было бы желание! Уже через несколько лет показал первые успехи – стал завоёвывать золотые медали на региональных соревнованиях. А потом награды посыпались, как из рога изобилия – чемпион России по тяжелой атлетике, чемпион мира по пауэрлифтингу, чемпион Европы по жиму лежа… Свою дальнейшую жизнь Евгений решил связать со спортом – работал тренером, а потом стал начальником Управления по молодежной политике, спорту и туризму в Мысках, в 2019 году вступил в должность главы Мысковского городского округа. О годах, проведенных в «Олимпе», говорит с гордостью и теплотой:

Евгений Тимофеев - глава Мысковского городского округа, Чемпион Европы и мира по пауэрлифтингу. Фото: пресс-служба «Сибантрацит».

«Мое становление, как личности, проходило в стенах этого учреждения. В спорте остаются только самые выносливые и упорные. Здесь я не только тренировался, но и дружил, занимал призовые места, порой были поражения, но успехов — больше. Могу с точностью сказать, что многое из того, чему я научился в «Олимпе», здорово помогает в моей работе. Глава города тоже должен всегда идти до конца в своих начинаниях и достигать высоких результатов», - рассказывает Евгений Тимофеев.

Тяжелое время

За 45 лет «Олимп» взрастил более 10 мастеров спорта. Среди них Игорь Кудрявцев, Михаил Кульминев и Ирина Пономарева. Кстати, мысковские девушки нередко проявляли интерес к тяжелой атлетике. Ирина говорит, что хотела выделяться среди сверстниц, поэтому выбрала штангу. И не прогадала. После окончания спортивной карьеры она осталась работать в родном СОК и стала заместителем директора:

Ирина Пономарева - чемпионка России по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу. Фото: пресс-служба «Сибантрацит».

«Когда только начала заниматься - все вокруг удивились. Мол, как так, девочка же! И поднимает такие тяжести! Но мне нравилось, здесь был для нас второй дом. С мальчишками быстро нашла общий язык, а тренер, как отец родной! Поэтому, когда выросла, уже жизни своей без «Олимпа» представить не могла. Александр Михайлович (ред.Тишин) предложил стать его правой рукой. Как тут отказаться??? Согласилась и вот уже 20 лет работаю на одном месте», - делится Ирина Пономарева.

Слева направо: Александр Тишин, Виктор Тищенко (тренер Евгения Чигишева), Ирина Пономарева, Роман Константинов (чемпион мира по тяжелой атлетике), Евгений Чигишев (серебряный призер Олимпийских игр в в Пекине в 2008 году). Фото: пресс-служба «Сибантрацит»

Тяжелоатлетка тренировалась в непростые времена – в 90-ые. На рубеже веков власти было не до спорта, народ выживал в буквальном смысле этого слова. Но тренеры продолжали работу, добросовестно выполняли свои обязанности. Постепенно ситуация в стране начала налаживаться, дети снова подались в спортзалы. Не отставали и взрослые – играли в футбол, баскетбол, поднимали штангу. Бессменного директора учреждения расстраивало лишь одно – плачевное состояние здания:

«Здесь же не просто люди тренировались, здесь проводили региональные соревнования высокого класса, приезжали почетные гости, в том числе и из Москвы. Конечно, смотреть на залы было больно. Штукатурка кое-где падала, раздевалки старые, персонал своими силами проводил косметический ремонт, но этого надолго не хватало. Правда, в 2008 году нам поменяли окна, а в 2010-ом капитально отремонтировали крышу. Радости было! Но здание все равно выглядело «уставшим», а в такой обстановке дети не сильно и к рекордам стремились…», - говорит Александр Тишин.

Зал тяжелой атлетики до ремонта. Фото: пресс-служба «Сибантрацит».

Помощь пришла от давнего социального партнера города – «Разреза Кийзасского» (входит в группу «Сибантрацит»). В преддверии 300-летия Кузбасса и 65-летия Мысков было принято решение капитально отремонтировать спорткомплекс «Олимп». На эти цели предприятие выделило более 20 миллионов рублей — сверх своих обязательств по соглашению о социально-экономическом партнерстве с Мысковским городским округом. В здании провели перепланировку и ремонт внутренних помещений, установили систему вентиляции, полностью заменили систему отопления, завершили монтаж электрооборудования и освещения, отремонтировали фасад здания. Совсем по-другому стали выглядеть спортивные залы, раздевалки, душевые. В игровом зале поменяли пол, было приобретено современное спортивное оборудование и инвентарь – баскетбольные кольца, футбольные ворота, блины для штанги и многое другое.

Зал тяжелой атлетики после ремонта. Фото: пресс-служба «Сибантрацит».

«Я очень рад, что Группа «Сибантрацит» выполняет такую добрую миссию. Из стен «Олимпа» вышел не один чемпион. Для каждого из нас «Олимп» стал своеобразной школой, которая закалила характер. И теперь я хочу, чтобы наши дети тоже занимались спортом на высоком уровне. Поэтому еще раз огромное спасибо «Разрезу Кийзасскому» за проделанную работу. Я уверен, что благодаря предприятию в Мысках появится еще не один чемпион», - поделился глава Мысковского городского округа Евгений Тимофеев.

Официальное открытие спорткомплекса состоится в апреле. Родители и дети, педагоги и представители городской власти с нетерпением ждут, когда в «Олимпе» можно будет снова начать заниматься. И кто знает, возможно, в скором времени юные жители Мысков выйдут на международную спортивную арену и своими рекордами прославят Кузбасс на весь мир.

«Разрез Кийзасский» активно участвует в развитии инфраструктуры Мысковского городского округа. В прошлом году при поддержке предприятия отремонтировали школу №3, центр творческого развития и гуманитарного образования имени Геннадия Неунывахина, городскую библиотеку. Компания также поддерживает коренной народ — шорцев, помогает экоцентру «Кузнецкий Алатау».

В 2020 году на социальные и благотворительные цели в Кузбассе «Разрез Кийзасский» потратил 80 млн рублей.