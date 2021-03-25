Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 марта Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация по коронавирусу. Мы следим за ней и о самом важном сообщаем вам.

Штаб по охране здоровья населения Кузбасса сообщает о 47 новых случаях заболевания коронавирусом. Согласно данным сводки, с начала пандемии в регионе выявлено 33 011 заболевших. Однако при этом выросла и полодительная статистика: еще 46 человек выздоровели, и теперь число тех, кто излечился с середины марта, достигло 32 090 человек.

Увы, растет и число случаев летального исхода - за сутки скончались две пациентки с коронавирусом. Общее число умерших выросло до 603 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 318 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1333 человека.