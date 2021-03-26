Дворцовые интриги, спектакль для взрослых и истории котов: как провести выходные в Кемерове

Музыкальный театр Кузбасса приглашает кемеровчан и гостей города на спектакль «Голубая камея». Фото: Музыкальный театр Кузбасса.

Тайна «Голубой камеи»

Погружаемся в дворцовые тайны и интриги.

Музыкальный театр Кузбасса приглашает кемеровчан и гостей города на спектакль «Голубая камея».

Восемнадцатый век... Блестящая эпоха правления Екатерины II Великой, золотой век русской истории, время роскошных балов, дворцов, фаворитов и самозванцев, заговоров и интриг. Время удивительных тайн, многие из которых будоражат умы и фантазию до сих пор.

В высшем свете русской столицы переполох: объявилась неведомая наследница русского престола, называющая себя княжной Таракановой. Кто она? Откуда взялась? Екатерина II в гневе, она посылает известного ловеласа и героя русско-турецкой войны графа Алексея Орлова изловить авантюристку и привезти в Петербург. И Орлов отправляется навстречу приключениям и любви. В России Елизавету Тараканову ждут разлука, предательство, заточение в крепости, надежда и разочарование. Но у нее есть голубая камея - подтверждение ее знатного происхождения и залог будущего счастья.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

26 марта, начало в 18.30

Цена билетов: от 400 до 1200 рублей

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Скульптурные композиции мастера украшают городские улицы Кемеровской области. Фото: Музей ИЗО.

Алексей Хмелевской. Послание

Отправляемся на выставку.

В Кузбасском музее изобразительных искусств проходит выставка «Алексей Хмелевской. Послание», посвященная памяти известного скульптора нашей области.

Алексей Хмелевской - автор монументальных и станковых композиций, произведений малой пластики, заслуженный художник России. Он родился 16 февраля 1951 года в городе Струнино и трагически погиб 4 сентября 2008 года в Кемерове.

Тематика, сюжеты произведений скульптора отличаются большим разнообразием: памятные даты Российского государства, памятники выдающимся деятелям науки, культуры, искусства, тема взаимоотношений мужчины и женщины. Он развивал традиции реализма и сумел сказать свое слово в отечественном монументальном искусстве.

Творчество Алексея Хмелевского - уникальное явление в художественной и культурной жизни Сибирского региона. Скульптурные композиции мастера украшают городские улицы Кемеровской области. Его работы хранятся в художественных музеях Сибири, а также находятся в частных коллекциях в стране и за рубежом.

Музей ИЗО

пр. Советский, 48

Вторник - воскресенье, с 11.00 до 19.00

Цена билетов: от 150 рублей

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Роналду сюда не приедет

Идем на премьеру спектакля для взрослых.

В кемеровском Театре для детей и молодежи пройдет премьера спектакля «Роналду сюда не приедет».

Новый спектакль театра повествует о жизни небольшого провинциального города, в котором, в связи с отсутствием работы и отсутствием перспектив, «истончилась жизнь». В него приезжает чужой человек и меняет город, а город меняет его. Но главное, благодаря этой встрече жители осознают, что даже в этой ситуации можно верить в себя, в людей, в свое будущее. Можно любить жизнь, делать ее интереснее и быть счастливым.

Сегодня, когда люди очень разобщены, боятся открываться друг другу, боятся быть искренними, театр надеется, что этот простой и легкий спектакль попадет в самого разного зрителя. Объединит, пусть на короткое время, и молодых, и взрослых людей одним сюжетом, одним чувством, одной верой в лучшее.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

28 марта, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей

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Любителей котов ждут книги с расследованиями, захватывающими историями с поисками, секретами, загадками. Фото: Библиотека Кузбасса для детей и молодежи.

От имени кота

Ведем ребенка на милую выставку.

Библиотека для детей и юношества на Арочной приглашает всех желающих на выставку, посвященную милым пушистым питомцам. Ее главными героями станут популярные домашние животные - кошки, которым в литературе посвящено множество произведений.

Какие только приключения ни случаются с усатыми-полосатыми! Они даже в строгом Эрмитаже умудряются попасть в различные переделки. Об этом рассказывает Петр Власов в своей книге «Приключения эрмитажных котов. Рыцарь, кот и балерина». Наверняка понравятся маленьким читателям и книги Ольги Малышкиной «Невероятные приключения Брыся в пространстве и времени» и «Брысь, или Кот его высочества».

А вы знали, что коты – не только прекрасные ловцы мышей, но и могут быть самыми настоящими детективами? Как это может быть, рассказано в книге Линды Стюарт «Кот Сэм-детектив».

Также читатели познакомятся с повестями, рассказами от имени самих котов, в их числе, например, произведение Тамары Крюковой «Дневник Кото-сапиенса. А в книге Джеймса Боуэна «Кот Боб: во имя любви» звучит кошачья история с самыми невероятными событиями! Выставку дополнят и украсят кошачьи лапки и интересные цитаты о кошках.

Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи

ул. Арочная, 21а

24 и 25 марта, с 9.00 до 19.00

26 и 27 марта, с 10.00 до 18.00

Вход свободный

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Волшебник Изумрудного города

Покажем ребенку старую, всеми любимую сказку.

Музыкальный театр Кузбасса зовет на премьеру детей и их родителей, чтобы окунуться в атмосферу всеми любимой, доброй сказки «Волшебник Изумрудного города».

Эта замечательная сказка была написана талантливейшим писателем Александром Волковым в 1939 году, но до сих пор дети с огромным удовольствием читают ее, смотрят мультфильмы, спектакли, созданные о приключениях доброй девочки Элли и ее верного песика Тотошки в загадочном Изумрудном городе.

Артисты театра покажут мюзикл, в котором динамично сменяют друг друга 15 картин, а атмосферная и запоминающаяся музыка моментально переносит зрителя в самую настоящую сказку, где происходят захватывающие приключения.

Вместе с артистами зрители поразмышляют над тайнами Изумрудного города, удивятся захватывающей истории Элли и ее друзей, поучаствуют в спектакле, танцуя под музыку, написанную современным талантливым композитором Евгением Заготом. Постановщики и артисты предлагают родителям задуматься, а не мало ли они, будучи постоянно занятыми важными делами, уделяют времени своему ребенку, не чувствует ли он себя одиноким и потерянным. Ведь так важно слышать своих детей, уметь с ними разговаривать, знать их мечты и стремления. Важно вовремя сказать ребенку, что надеяться в жизни нужно на себя и своих друзей, но не переставать верить в чудо.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

28 марта, начало в 11.00 и 15.00

Цена билетов: от 300 до 500 рублей