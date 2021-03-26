Три века истории страны, красоты Крыма и недетский спектакль: как провести выходные в Новокузнецке

Экспозицию составят более 300 предметов из фонда музея. Фото: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Три века в истории страны

Следим за тем, как летит время.

Время летит незаметно. Вот, казалось бы, еще вчера ты был беззаботным школьником или студентом, а сегодня - выбираешь садик для сына или дочки. Вчера получал диплом об образовании, а сегодня отправляешься на заслуженный отдых. А в масштабах истории сколько таких жизней! И не перечесть… Вот, казалось бы, еще вчера на территорию современного Кузбасса пришли рудознатцы, а сегодня - точнее, через несколько месяцев - мы уже отмечаем 300-летие Кузбасса.

Какими были эти 300 лет? Мужественными и нежными, наполненными национальными мелодиями, горловым пением и русскими хороводами, трудовыми подвигами и воинской славой. Три века истории Кузбасса неразрывно связаны с историей страны. Три века истории Кузнецка - лишь капля в истории. Но и эта капля наполнена событиями и выдающимися людьми.

Повествование об истории региона от исследований Кузнецкого острога до иллюстрации вклада Кузбасса в Великую Отечественную войну разделено на несколько тем, воплощенных в семи разделах выставки: «Героическая история», «Выдающиеся люди Кузнецка», «Промышленное освоение», «Сельское хозяйство», «Золотопромышленность», «История купечества и торговли», «Кузнечане в Великой Отечественной войне».

Экспозицию составят более 300 предметов из фонда музея, позволяющие проиллюстрировать отдельные грани 300-летней истории Кузбасса. Среди уникальных экспонатов - наградная копейка периода правления Михаила Федоровича Романова, предметы, изготовленные руками святого Василиска, редкие книги, предметы из мемориального фонда генералов Ушаковых, подлинный уголь, найденный на объектах XVII века и многое, многое другое…

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница: с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

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До конца марта у вас есть возможность увидеть Крым глазами отдыхающих. Фото: Ксения ЧУЛКОВА.

Крым глазами отдыхающих

Наслаждаемся красотами Крыма на фотовыставке.

Любое увлекательное путешествие и приключение начинается с мечты. Мечты о море, о лете, о горах. А может - о снеге, тайге, пустыне… Не важно, о чем мечтаете именно вы - ведь чаще всего первым шагом к мечте становится покупка билета - на самолет, поезд или электричку. А если вы заглянете в новокузнецкий пригородный вокзал, то обнаружите, что мечта - совсем близко, нужно лишь протянуть руку. Один из новокузнецких мечтателей - Михаил Петрик - однажды отправился в Крым и вернулся из своего небольшого путешествия не только с яркими впечатлениями, но и с яркими фотоснимками.

До конца марта у вас есть возможность увидеть Крым глазами отдыхающих - точнее, одного из отдыхающих, Михаила Петрика. Галька на пляже, медитирующий возле ограды кот, парусник, скалы - все это есть на снимках новокузнечанина. И Крым, запечатленный объективом его фотоаппарата, наверняка и вас позовет в путешествие. Что ж, последуем за мечтой!

Пригородный железнодорожный вокзал

ул. Транспортная, 2а

Ежедневно, с 4.00 до 0.00

Вход свободный

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Волшебная сказка и балет

Спешим на «Щелкунчика».

Однажды писатель берется за перо, и вскоре на свет рождается волшебная сказка. Она может покорить с первой строчки и много десятков или даже больше полутора сотен лет звучать вновь и вновь. При этом дети услышат одно, а взрослые - совершенно другое. Но сказка для каждого из них будет откровением и радостью.

А потом за перо берутся сценаристы, музыканты, рисуют танцевальные схемы балетмейстеры - и вот любимая сказка преображается вновь, пройдя через чуткие души людей искусства.

Так случилось и со сказкой Гофмана «Щелкунчик». Впервые она была опубликована в 1816 году. А спустя несколько десятилетий - в 1892 году - на сцене Мариинского театра состоялась премьера балета Чайковского «Щелкунчик». И с тех пор темы этого балета не теряют популярности.

28 марта на сцену Дворца «Алюминщик» выйдут артисты балета Большого театра - Илья Артамонов, Анастасия Страхова, Сергей Кузьмин, Нина Гольская, а также юноши и девушки ансамбля классического театра «Дивертисмент» города Новокузнецка.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55, 8-903-945-84-09

28 марта, начало в 17.00

Цена билетов: от 600 до 1600 рублей

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Театр кукол «Сказ» приглашает зрителей на спектакль «Нос». Фото: Екатерина РОМАНОВА

Недетский спектакль в театре кукол

Смотрим гоголевский Нос в театре кукол «Сказ».

Не все спектакли театра кукол рассчитаны на маленьких детей. Некоторые из них ориентированы на взрослых: уж слишком серьезные темы поднимаются в них. Вот, например, «Нос» Гоголя. Как вы думаете, удалось ли артистам театра кукол раскрыть всю глубину классического произведения?

Однажды коллежский асессор Ковалев проснулся по утру и обнаружил, что на то месте, где еще вчера у него был нос, сегодня - ровное место. Где же нос? Да вот же он, гордо вышагивает по улице в шляпе статского советника да при шпаге, а потом еще и отправляется в Казанский собор, чтобы помолиться! И на все просьбы вернуться обратно лишь гундосит, что совершенно ничего не понимает… Что же делать? Ведь никто, совсем никто не желает войти в его положение! Одни уверяют, что нос не может разгуливать сам по себе, другие требуют покинуть редакцию газеты, так как подобные заявления и объявления могут нанести ущерб репутации издания, а третьи и вовсе подозревают, что он, Ковалев, неприличный человек, раз уж даже нос ему оторвали.

Нос же продолжает расхаживать по улицам, заводя новые важные знакомства да щеголяя шитым золотом мундиров... Пока в один день не предпринимает попытки отправиться в Ригу с фальшивым паспортом. Завернули его в бумажку, да вернули Ковалеву. Да вот беда - вернуть нос на лицо никак не получается…

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

30 марта, начало в 15.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей

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Разговор, которого не было

Спешим сказать самое главное близким людям.

Этого разговора никогда не было, да и не могло бы случиться. Это тот самый диалог, который так хочется начать тогда, когда уже ничего нельзя изменить. Разговор живого с мертвым. А ведь стоило позвонить, прийти, взять за руку и начать этот диалог раньше, все могло бы быть по-другому. Но как часто мы откладываем на потом разговоры, которые могут многое изменить! Нам некогда, мы бежим по своему жизненному пути, не оглядываясь, и на этом бегу теряем друзей! И потом внезапно понимаем: жизнь прошла, не поговорили.

В жизни двоих друзей было столько комичного, веселого и радостного, что они готовы говорить об этом бесконечно. Воспоминания искрятся пузырьками шампанского, кружатся под музыку дискотеки, щекочут нервы ощущением поездки за рулем. Вот только одного из друзей уже нет в живых. «Он умер», - самые страшные слова, которые можно услышать. Умер, а вы и не поговорили…

Несмотря на то, что сюжет спектакля довольно жесткий, в нем много юмора, добрых воспоминаний о бесшабашных поступках юности, которые есть у каждого поколения и у всех друзей на свете! В спектакле играют ведущие артисты Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» Антон Войналович и Илья Музыко.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55. Бесплатная доставка билетов - 33-03-47, 8-903-945-84-09

30 марта, начало в 19.00

Цена билетов: от 500 до 1000 рублей