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Коронавирус Covid-1926 марта 2021 21:00

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 марта

Актуальные данные опубликовал штаб по охране здоровья
Мария КОЛОСОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 марта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация по коронавирусу. Мы следим за ней и о самом важном сообщаем вам.

Штаб по охране здоровья населения Кузбасса сообщает о 49 новых случаях заболевания коронавирусом. Согласно данным сводки, с начала пандемии в регионе выявлено 33 060 заболевших. Однако при этом выросла и положительная статистика: еще 44 человека выздоровели, и теперь число тех, кто излечился с середины марта, достигло 32 134.

Увы, растет и число случаев летального исхода - за сутки скончался еще один пациент с коронавирусом. Общее число умерших выросло до 604 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 322 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1383 человека.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости