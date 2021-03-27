Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация по коронавирусу. Мы следим за ней и о самом важном сообщаем вам.

Штаб по охране здоровья населения Кузбасса сообщает о 46 новых случаях заболевания коронавирусом. Согласно данным сводки, с начала пандемии в регионе выявлено 33 106 заболевших. Однако при этом выросла и положительная статистика: еще 43 человека выздоровели, и теперь число тех, кто излечился с середины марта, достигло 32 177.

Увы, растет и число случаев летального исхода - за сутки скончались еще два пациента с коронавирусом.

У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Мариинске. У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Юрге, - сообщили подробности в оперштабе региона.

Общее число умерших выросло до 606 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 323 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1579 человек.