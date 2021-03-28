Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 29 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежедневно в регионе меняется ситуация с коронавирусом. Не стал исключением и понедельник, 29 марта.

По данным штаба по охране здоровья населения Кузбасса, на утро 29 марта сразу у 49 кузбассовцев подтвердился коронавирус. В общей сложности в регионе с начала пандемии COVID-19 диагностирован у 33 155 человек. Вместе с этим выросло и число выздоровевших. На сегодняшний день оно составляет 32 222 человек, при этом 45 последних случаев зафиксированы за минувшие сутки.

Изменилось и число умерших: с начала пандемии зафиксировано 607 летальных случаев исхода болезни, из них один – за последние сутки.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 326 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1614 человек.