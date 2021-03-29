Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Так случилось и утром 30 марта.

Сразу 50 кузбассовцев за минувшие сутки заболели коронавирусом в Кузбассе. В общей сложности число инфицированных достигло 33 205 человек. Также зафиксировано три случая летального исхода среди пациентов с коронавирусом. Общее число умерших теперь составляет 610 человек.

Вместе с этим еще 41 кузбассовец выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 32 263 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 332 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1597 человек.