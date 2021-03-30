Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 марта
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Так случилось и утром 31 марта.
Сразу 53 кузбассовца за минувшие сутки заболели коронавирусом в Кузбассе. В общей сложности число инфицированных достигло 33 258 человек. Общее число умерших не изменилось и составляет 610 человек.
Вместе с этим еще 54 кузбассовца выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 32 317 человек.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 331 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1546 человек.
Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс