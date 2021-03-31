Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 апреля Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Второй месяц весны начался в Кузбассе с изменений в статистике о коронавирусе.

За минувшие сразу 51 кузбассовец заболел коронавирусом. Теперь общее число инфицированных составляет 33 309 человек. Общее число умерших - 612 человек, причем последние два человека скончались за минувшие сутки.

Вместе с этим еще 55 кузбассовцев выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 32 372 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 325 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1503 человека.