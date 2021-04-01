Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

Второй месяц весны начался в Кузбассе с изменений в статистике о коронавирусе.

За минувшие сутки сразу 53 кузбассовца заразились инфекцией. Теперь общее число инфицированных составляет 33 362 человека. Общее число умерших - 613 человек, причем последний пациент скончался за минувшие сутки.

Вместе с этим еще 52 кузбассовца выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 32 424 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 325 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1552 человека.