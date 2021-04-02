Бременские музыканты, истории о папах и рассказы о весне: как провести выходные в Кемерове

Мюзикл «Бременские музыканты» непременно порадует своих зрителей. Фото: Музыкальный театр Кузбасса.

Обмануть атаманшу, обхитрить сыщика, украсть принцессу

Идем на спектакль.

Музыкальный театр Кузбасса приглашает кемеровчан и гостей города на спектакль «Бременские музыканты». Это одна из самых известных историй знаменитых немецких сказочников братьев Гримм, которая с детства знакома и любима многими поколениями мальчишек и девчонок.

Спектакль - это версия легендарной мультипликационной картины, в которой принимают участие все любимые герои: Трубадур и Принцесса, Король и Сыщик, Атаманша и ее Шайка разбойников и, конечно же, Петух, Кот, Собака и Осел, быстро завоевала многие театральные сцены. А теперь и юные кузбассовцы могут с ней познакомиться и получить непередаваемые ощущения от живого общения с зажигательной пятеркой из Бремена, которая заново окунется во все свои приключения, неизменно рождая радость и веселье у зрителей. Ведь «ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету», а еще перехитрить злых и кровожадных разбойников, обмануть их Атаманшу и украсть Принцессу из дворца прямо из-под носа Короля, обвести вокруг пальца Сыщика и порадоваться за Трубадура, которому в жизни несказанно повезло: он встретил Принцессу и своих верных друзей.

Прекрасная музыка, яркое оформление и удивительные костюмы, динамичность и азарт исполнителей украшают спектакль и придают ему особую выразительность. Мюзикл непременно порадует своих зрителей: взрослые театралы окунутся в атмосферу детства и вспомнят любимых героев, а юный зритель познакомится с интереснейшими персонажами мюзикла и повеселится от души.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

4 апреля, начало в 11.00

Цена билетов: от 200 до 500 рублей

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Сотрудники музея расскажут и покажут все о кино, актерах Кузбасса, первых кинотеатрах и многое другое. Фото: «Кузбасскино».

Кино в деталях

Отправляемся на увлекательную экскурсию.

«Кузбасскино» приглашает всех желающих на экскурсию. Созданный при учреждении музей открыл свои двери с обновленными экспозициями. Теперь в нем можно увидеть еще больше раритетной техники, экспонатов и творческих работ кузбассовцев! Сотрудники расскажут и покажут все о кино, актерах Кузбасса, первых кинотеатрах, запустят старинные киноустановки и многое другое. Настоящее путешествие во времени и возможность познакомиться с киноаппаратами и кинопленкой! На выбор предоставляется несколько видов экскурсий с рассказом и показом самых интересных экспонатов в доступной интерактивной форме.

«Кузбасскино»

пр. Советский, 4, запись по тел.: 8 (384-2) 36-43-69, 36-44-10

1-4 апреля, с 9.00 до 18.00

Цена билетов: от 100 рублей

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Красоту весеннего времени года в своих рассказах раскроют писатели-природоведы. Фото: Библиотека на Арочной.

Немного волшебства на каждый день

Изучаем с ребенком весенние книги.

Очередную интересную выставку приготовила для своих юных читателей и их родителей Кемеровская областная библиотека для детей и юношества. На ней будут представлены произведения, посвященные одному из самых любимых времен года - весне. О пробуждении и обновлении природы весной расскажут страницы книг Ивана Соколова-Микитова «Весна в лесу», Георгия Скребицкого «От первых проталин до первой грозы», Виталия Бианки «Синичкин календарь».

Красоту весеннего времени года в своих рассказах раскроют писатели-природоведы Константин Паустовский, Николай Сладков, Александр Тамбиев и другие авторы. Сборник «Времена года» раскроет детям стихи, песни-веснянки, загадки, пословицы о весне. Также будут представлены поэтические произведения Федора Тютчева, Александра Блока, Афанасия Фета и многих других известных авторов. Самые маленькие читатели познакомятся с новыми познавательными и художественными книгами о весеннем времени года.

Библиотека для детей и юношества

ул. Арочная, 21а

1 апреля, с 9.00 до 19.00

3 и 4 апреля, с 10.00 до 18.00

Вход свободный

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Театр для детей и молодежи приглашает на спектакль «Папа». Фото: Театр для детей и молодежи.

И это все о них - о папах

Слушаем живые истории о родителях.

В Театре для детей и молодежи вновь показывают спектакль «Папа». Как отмечают в театре, это спектакль-парадокс. В нем есть живое человеческое слово, но нет драматургии. Есть актеры, но нет ролей. Есть люди, но нет зрителей. Странный жанр, соединяющий несоединимое. Истории, которые произошли на соседней улице, в соседнем доме, в соседней квартире.

«Папа» - это спектакль для всех возрастов! Послушать, прикоснуться, сопереживать радостные и грустные, трогательные и наивные, такие разные и такие похожие истории... Это - спектакль-исповедь, откровение, открытость, душа наизнанку; что-то очень личное, но вместе с тем в каждой истории немного про тебя, немного о тебе, а точнее говоря, про твоего папу.

Полтора часа самых разных историй о папах. Историй смешных и грустных, трогательных и трагических. О папах родных и приемных. Полтора часа откровений о страхах, мечтах, заблуждениях. Полтора часа с открытым сердцем на сцене и в зрительном зале. Полтора часа о любви прямым текстом. Вне придуманной роли и чужих слов.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

4 апреля, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей

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Концерт «Хотите - верьте, хотите - нет…» будет посвящен творчеству замечательной детской поэтессы и писательницы Агнии Барто. Фото: Филармония Кузбасса.

Хотите - верьте, хотите - нет

Весело проводим день в кузбасской филармонии.

«Мальчишки и девчонки, а также их родители! Весело провести выходной в филармонии не хотите ли?» - спрашивают артисты филармонии. И правда, кто же откажется от замечательного концерта, организованного в рамках проекта «Пес Филар приглашает»?

В первоапрельские дни смеха и юмора даже самые серьезные и строгие классические музыканты и артисты не прочь повеселиться и приятно провести время со своими дорогими юными слушателями. Концерт «Хотите - верьте, хотите - нет…» будет посвящен творчеству замечательной детской поэтессы и писательницы Агнии Барто.

На ее стихотворениях выросло не одно поколение, но они всегда остаются интересными детям и взрослым. Именно с ее простых, запоминающихся строчек начинается знакомство ребенка с поэзией и русским языком. Стихи Агнии Барто понятны, легки, веселы и интересны; они пропитаны юмором, доброй иронией и позитивом. Они близки детям всех возрастов потому, что в этих стихотворениях, как в волшебном зеркале, отражены их детские годы, они сами, их восприятие мира и настоящие, искренние переживания и мысли.

Дорогие ребята и родители, артисты приглашают вас в удивительный мир детства, смеха, радости и веселья! Замечательные стихотворения Агнии Барто представят артисты литературного театра «Слово», а Губернаторский оркестр русских народных инструментов сопроводит их музыкой, поднимающей настроение!

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

3 апреля, начало в 12.00

Цена билетов: 200 рублей