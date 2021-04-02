Рассматриваем офорты, любуемся акварелями и создаем Сороку-ворону

Пьеса входит в репертуар ведущих театров мира, переживая все новые и новые интерпретации Фото: Диана ТОКМАКОВА.

Кто такая Гедда Габлер?

Разбираемся в том, чего хочет женщина.

Ровно 130 лет назад, в 1891 году, в Мюнхене состоялась премьера пьесы Генрика Ибсена «Гедда Габлер». И с тех пор пьеса входит в репертуар ведущих театров мира, переживая все новые и новые интерпретации.

Кто же такая Гебба Габлер? Это женщина, которая ищет свободы. Увы, общество запирает ее в тесные рамки обычной женщины, удел которой - светские беседы с кумушками и тетушками, домашние дела, воспитание детей да ублажение мужа.

Холодный минимализм сцены, залитой почти утренним северным светом, похож на отношения Гедды Габлер с близкими - она отстранена и превращает все в болезненную игру. Да или нет? Нет роли матери и жены - она ее не выбирала. Нет подмене любви договором. Нет тетушкам с пошлыми шляпками. Нет обманутой вере. Нет.

Героиня ищет красоту и свободу, которых нет за пределами ее комнаты. И лишь старому пианино в этом выхолощенном правилами и иллюзиями мире Гедда Габлер отвечает да.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

2, 3 апреля, начало в 18.30

Цена билетов: от 400 до 800 рублей

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Произведения для выставка «Весенняя встреча» любезно предоставлены семьей художника. Фото: галерея «2Суворова».

Живые и тонкие офорты Станислава Никиреева

Спешим на «Весеннюю встречу».

Самой первой живописной работой Станислава Никиреева были обычные плоские елочные игрушки: их он вырезал из картона и раскрасил невзрачными акварельными красками. Потом - попробовал копировать рисунки. Прикладывая их к стеклу, потом - стал рисовать сам. Детство Станислава Никиреева пришлось на довоенные 30-е годы. Ему пришлось пережить войну, послевоенный голод, но ничто не умалило желания рисовать. Учеба в художественной студии, затем - в Пензенском художественном училище, а после - в художественном институте имени Сурикова развили талант видеть и подмечать самое прекрасное, что есть в этом мире. А потом - переносить на медные пластины. Именно так, с офортной иглой в руке, Станислав Никиреев и создавал свои знаменитые офорты. Народный художник, член-корреспондент Академии художеств, он до сих пор считается непревзойденным мастером офорта. Его работы пронизаны тонкой лирикой и выполнены с ювелирной точностью.

Сегодня новокузнечане и гости города могут увидеть лучшие работы Никиреева в галерее «2Суворова». Произведения для выставка «Весенняя встреча» любезно предоставлены семьей художника.

«2Суворова»

ул. Суворова, 2, т.: 8-923-626-65-51

Понедельник - суббота, с 10.00 до 18.00. Воскресенье - выходной

Цена билетов: 30 рублей

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Сорок сороков и кукла Сорока

Делаем оберег для себя и своей семьи.

Весна уже вступила в свои права. Дни становятся все длиннее, а ночи - короче. Вместе с уменьшением времени ночи с земли постепенно уходит холодная зима, уступая место красавице весне. Славяне верили, что весну позвать надо, и тогда она быстрее наступит, а тепло и солнышко силу наберут. В этот день отмечали праздник сОроки, или Сорок сорокОв. Одним из символов народного праздника были возвращающиеся из-за моря птицы. Считалось, что их возвращается «сОрок сорокОв» разных видов.

В этот день и изготавливалась кукла Сорока. Главное ее значение - привлечение достатка, увеличение прибыли, сохранение семейного благополучия. Помимо умножения богатства, оберег защищает семью от дурных вестей и приносит добрые новости.

Попробуйте и вы создать свою Сороку вместе с наставниками Центра русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница». Участники мастер-класса сделают тряпичную куклу «Сорока-ворона», узнают о смысле и назначении обереговых кукол, а готовое изделие заберут с собой. Все материалы предоставляются.

МИКЦ «Крылья»

ул. 25 лет Октября, 2. Запись на мастер-класс по телефону: т.: (384-3) 74-57-41

3 апреля, начало в 14.00

Стоимость мастер-класса уточняйте при записи

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В юбилей блестящего художника в Новокузнецком художественном музее открылась мини-выставка из трех картин. Фото: Новокузнецкий художественный музей.

Мини-выставка и видеоэкскурсия: что же выбрать?

Знакомимся с работами Игоря Грабаря.

Знаменитые белоснежные березки на фоне ярко-голубого неба известны каждому школьнику, хоть раз открывавшему учебник по русскому языку и писавшему сочинение-описание по картине «Февральская лазурь». Ее автор - Игорь Грабарь, крупнейший русский художник-импрессионист. На его счету - множество полотен, которые и сегодня дарят вдохновение и энергию зрителям. Но он был не просто художником.

Игорь Грабарь будто прожил несколько жизней. Именно он провел перепланировку Третьяковской галереи и написал первую многотомную историю русского искусства. Он был реставратором и критиком, архитектором и педагогом. Более 70 лет он писал картины, а когда не было времени на серьезные полотна, занимался «натюрмортной зарядкой», чтобы поддержать беглость руки.

В юбилей блестящего художника в Новокузнецком художественном музее открылась мини-выставка из трех картин, которые хранятся в музее. Эти три работы - всего лишь мгновения жизни творца. Рекомендуем вам побывать на видеоэкскурсии по мини-выставке, чтобы потом отправиться в музей и рассмотреть каждый штрих на картинах Грабаря.

Новокузнецкий художественный музей

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Театр «СинТезис» приглашает зрителей на спектакль «Приключения кисточки». Фото: Александр БАЖЕНОВ.

Приключения кисточки

Сказка о том, как в жизни художника начинают происходить чудеса.

Жил-был художник один. Да-да, он был совсем небогат, и комната, где ему приходилось рисовать, спать и есть, была совершенно крошечной. Но художника это совсем не расстраивало, ведь он - настоящий итальянец, а значит - что-нибудь обязательно придумает!

И вот однажды в его комнате появляется неожиданный гость. И все словно переворачивается с ног на голову, стремительно меняется и преображается! Настоящие чудеса!

Театр «СинТезис»

пр. Кузнецкстроевский, 1, т.: (384-3) 46-42-65

3 апреля, начало в 11.00

Цена билетов: детский - 170 рублей, взрослый - 200 рублей