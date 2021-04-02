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Коронавирус Covid-192 апреля 2021 21:00

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 апреля: один умер, 53 заразились, 44 выздоровели

Все самое важное и актуальное о коронавирусе в регионе
Мария КОЛОСОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 апреля

Фото: Олег ЗОЛОТО

В оперативном штабе региона рассказали о ситуации с коронавирусом на утро, 3 апреля. О самых важных цифрах – в нашем материале.

За минувшие сутки сразу 53 кузбассовца заразились инфекцией. Теперь общее число инфицированных составляет 33 466 человек. Общее число умерших - 616 человек, причем один пациент скончался за минувшие сутки.

Вместе с этим еще 44 кузбассовца выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 32 516 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 334 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1592 человека.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости