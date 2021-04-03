Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно в Кузбассе меняется число заболевших коронавирусом и выздоровевших, а также тех, для кого болезнь оказалась смертельной. Мы собираем самое важное о коронавирусе и рассказываем вам.

За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 53 кузбассовца. Общее число заразившихся ковидом с середины марта достигло 33 466 человек. Вместе с этим 44 пациента с ранее подтвержденным диагнозом выздоровели. Теперь общее число выздоровевших достигло 32 516 человек.

До 616 человек выросло число случаев летального исхода среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Последний случай смерти зафиксирован 3 апреля.

Отметим также, что на сегодняшний день медицинскую помощь получают 334 человека с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1 592 человека.