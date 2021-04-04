Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно в регионе меняется число заболевших и вылечившихся от коронавируса пациентов. не стал исключением и понедельник, 5 апреля.

Так, на утро 5 апреля сразу 52 человека заболели коронавирусом. Общее число кузбассовцев, у которых медики выявили коронавирус, достигло 33 518 человек.

Изменилось и число умерших пациентов с коронавирусом, на 5 апреля оно составляет 619 человек, трое из которых - за последние сутки.

Выросла и положительна статистика: 51 ранее заболевший коронавирусом выздоровел. Таким образом, в Кузбассе число тех, кто одолел болезнь, составляет 32 567 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 332 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1636 человек.