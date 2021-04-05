Власти Кузбассе прокомментировали обрушение школьной пристройки в Междуреченске. Фото: Министерство образования и науки Кузбасса

Кузбасские власти прокомментировали обрушение пристройки в школе №2 в Междуреченске. Инцидент произошел вечером 2 апреля.

Министр образования и науки региона Софья Балакирева в воскресенье, 4 апреля, побывала с рабочей поездкой в Междуреченске, где встретилась с администрацией и педагогами пострадавшей школы. Здесь, напомним, произошло обрушение наружной части и межэтажных перекрытий.

-К счастью, никто не пострадал. Администрация школы еще 31 марта заметила обрушение штукатурки, сообщила в соответствующие органы. После обследования специальной комиссией были введены ограничения на посещение этой пристройки. Сегодня обсудили с коллегами дальнейшую организацию учебного процесса, - отметила Софья Балакирева.

Всего в школе №2 обучается 998 детей. На этой неделе, с 5 по 12 апреля, она будут учиться дистанционно, а потом школьников распределят по других образовательным учреждениям города. 17 начальных классов до конца года будут учиться в школе № 1, 5-11 классы, которых насчитывается 24, расположатся в школе № 12.

Софья Балакирева отметила, что в школе №12 был один из пунктов проведения экзаменов ЕГЭ. Его оборудуют другой школе, чтобы все 11-классники сдали экзамены и смогли успешно поступить в выбранные вузы. Затем совместно с администрацией города будет решаться вопрос о дальнейшем судьбе здания школы.

-Сейчас важно создать все условия для детей, чтобы они до конца учебного года находилась в комфортных условиях и получали качественное образование. Буду постоянно находиться на связи с директором школы, чтобы быстро решать все возникающие вопросы, - подчеркнула министр.