Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 апреля Фото: Андрей АБРАМОВ

Ежедневно в регионе меняется число заболевших и вылечившихся от коронавируса пациентов. Не стал исключением и вторник, 6 апреля.

Так, на утро 6 апреля сразу 54 человека заболели коронавирусом. Общее число кузбассовцев, у которых медики выявили коронавирус, достигло 33 572.

Изменилось и число умерших пациентов с коронавирусом, на 6 апреля оно составляет 620 человек, один из которых скончался за последние сутки.

Выросла и положительная статистика: 44 ранее заболевших коронавирусом выздоровели. Таким образом, в Кузбассе число тех, кто одолел болезнь, составляет 32 611 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 341 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1594 человека.