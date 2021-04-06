Сергей Цивилев: обманутые дольщики ЖК «Старт» в Кемерове получат квартиры уже в 2022 году. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал на строительной площадке ЖК «Старт» в Кемерове, который не могут сдать вот уже несколько лет. После того как предыдущий застройщик, ООО «ЕСК «Феникс-Строй», окончательно остановил работы, глава региона взял дальнейшую судьбу комплекса под личный контроль.

- Обманутые дольщики ЖК «Старт» более пяти лет ждали жилье, в которое вложили деньги. Но 246 квартир так и не были сданы. Поэтому было принято решение обратиться в АО «ДОМ.РФ», которое оказывает поддержку в таких случаях. В результате на завершение ЖК «Старт» из федерального и регионального бюджетов было выделено более 350 миллионов рублей. С помощью аукциона выбран новый подрядчик, который обязуется сдать дом в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года, - сообщил Сергей Цивилев.

С чего все началось

ЖК «Старт» на улице Тухачевского начал строиться еще в 2015 году, а в течение последующих двух лет в нем были проданы почти все квартиры по договорам долевого участия. Потенциальным новоселам обещали вручить ключи от квартир 31 декабря 2017 года, но затем строительство резко прекратилось.

В сентябре 2019 года в отношении ООО «ЕСК «Феникс-Строй» была начата процедура банкротства. Параллельно оценивалась сумма, которая необходима для завершения строительства. В июне 2020 года Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, входящий в структуру АО «ДОМ.РФ», принял решение выделить средства на достройку ЖК «Старт». При этом предполагалось, что 83 процента необходимых средств поступят из федерального бюджета, остальные - из бюджета области. В декабре прошлого года недострой изъяли у недобросовестного застройщика и передали специально созданному в области региональному фонду.

В январе 2021 года генеральным подрядчиком было выбрано ООО «СКС». Сейчас компания устраняет проблемы, появившиеся из-за долгой консервации ЖК. В частности, строители выполняют кирпичную кладку вентиляционных каналов, балконных ограждений, заполнение проемов. Возведенные ранее конструкции обследованы на предмет соответствия проекту, а также надежности и безопасности.

Что будет дальше с ЖК «Старт»

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, в первом 16-этажном корпусе ЖК «Старт» предусмотрено два подъезда на 240 квартир: 150 однокомнатных, 60 двухкомнатных и 30 трехкомнатных. А вот второй - трехэтажный - корпус будет демонтирован, так как большая часть несущих и ограждающих конструкций находится в аварийном состоянии. Первый этаж займут офисные помещения, второй и третий - шесть квартир. Оба корпуса планируется сдать в третьем квартале 2022 года.