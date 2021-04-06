20 лет роста и созидания. Участников кузбасского ТОС наградили за победу в конкурсе флешмобов фестиваля #ВместеЯрче

В этом числе и массовый флешмоб Трудового отряда СУЭК, главным действующим лицом которого стал проходчик шахты имени С.М. Кирова Павел Чистов. Фото АО «СУЭК-Кузбасс»

В администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа состоялась награждение участников Трудового отряда СУЭК, ставших победителями номинации «Работать в ТЭК – это круто!» в рамках Всероссийского конкурса флешмобов Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

Дипломы и подарки от Министерства энергетики Российской Федерации юным кузбассовцам вручали представители регионального организационного комитета фестиваля #ВместеЯрче Юрий Шелковников и Павел Алексеев, а также глава Ленинск-Кузнецкого Константин Тихонов.

В отборочном этапе конкурса флешмобов приняли участие 95 работ практически со всех регионов страны. 30 творческих роликов стали финалистами. Шесть из них решением экспертной комиссии признаны победителями в различных номинациях. В этом числе и массовый флешмоб Трудового отряда СУЭК, главным действующим лицом которого стал проходчик шахты имени С.М. Кирова Павел Чистов.

Бригада Александра Келя, в которой трудится Павел, на протяжении последних лет в числе лучших коллективов компании «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко). Площадкой для первой части флешмоба послужил административно-бытовой комбинат одного из самых старых угледобывающих предприятий Ленинска-Кузнецкого – шахты имени С.М. Кирова. Финальные и наиболее массовые сцены, развернулись на главной городской площади торжеств имени В.П. Мазикина. После зажигательных танцев ребята, призывая к бережному использованию энергоресурсов, дружно собрались в большую фигуру лампочки с исходящими из нее лучами света и подняли баннер с названием фестиваля «#ВместеЯрче»

Весь флешмоб прошел под песню «Нам вместе ярче», которую ранее участники движения ТОС исполнили и записали вместе с артистами и хором Музыкального театра Кузбасса имени А. Боброва. А текст песни написал и передал ребятам-трудотрядовцам сотрудник Сибирской угольной энергетической компании Александр Юдельсон. Эксперты конкурса своим решением рекомендовали ее для исполнения компаниями ТЭК на мероприятиях фестиваля #ВместеЯрче.

30 творческих роликов стали финалистами. Шесть из них решением экспертной комиссии признаны победителями. Фото АО «СУЭК-Кузбасс».

На церемонии награждения благодарственными письмами Ленинск-Кузнецкого городского округа глава города Константин Тихонов подчеркнул: «Наши юные ленинск-кузнечане в очередной раз показали свой огромный творческий потенциал, свою креативность и добились победы в таком значимом Всероссийском конкурсе. Важно, что этим роликом вы показали не только свой талант, но и неравнодушие к вопросам экологии и энергосбережения».

Сами ребята говорят, что работа в трудовом отряде СУЭК помогла им лучше сплотится.

- Мы в трудотряде сдружились, стали одной командой и в труде, и в танцах. Наверное, это тоже повлияло на чёткость исполнения флешмоба, - комментирует победу в конкурсе Лиза Сапрунова.

Отметим, что масштабный фестиваль реализуется с 2016 года при поддержке министерств энергетики, просвещения, науки и высшего образования России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников и Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». В 2021 году в компании «СУЭК-Кузбасс» продолжается планомерная работа в рамках Фестиваля #ВместеЯрче. Так, для учащихся профильного класса организуются экскурсии на предприятия компании, проводятся «Уроки успеха», на которых школьники знакомятся с представителями различных шахтерских профессий, сумевшими стать настоящими мастерами своего дела.