Бесплатный проезд в общественном транспорте снова ввели для пенсионеров Кузбасса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кузбассе для пенсионеров снова вернули бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Многие помнят, что в прошлом году, с началом пандемии коронавируса, из-за соображений безопасности были приостановлены сезонные льготы на проезд для жителей старшего возраста. Они возобновляются с начала мая – такое решение было озвучено на

заседании штаба по охране здоровья населения.

-Год назад бесплатный проезд в общественном транспорте вынужденно отменили. Такая мера применялась по всей стране ради безопасности пожилых людей, входящих в группу риска. Сейчас в Кузбассе стабильно низкий уровень заболеваемости коронавирусом, что позволяет возобновить данную льготу. Уже с мая, когда начнется сезон садово-огородных работ, кузбассовцы пенсионного возраста смогут бесплатно ездить на трамваях, троллейбусах, городских и пригородных автобусах и электричках. Льготы, как и раньше, будут действовать с понедельника по четверг до 1 октября, — сообщил глава региона.

Однако, по замечанию губернатора, в транспорте продолжает действовать обязательный масочный режим.

В свою очередь на совещании министр транспорта Сергей Рубан сообщил, с 1 мая в регионе запускают сезонный общественный транспорт до садоводческих обществ, при этом дополнительно будет введено 62 маршрута. Всего же для перевозки садоводов до дачных участков на 80 маршрутах будут работать 65 автобусов. Кроме того, дополнительно будет запущено 16 электричек для дачников.

Уже 20 апреля специалисты автотранспортных предприятий Кузбасса начнут обследовать дороги и подъездные пути до каждого СНТ, а также проверят все остановки по на маршрутах.