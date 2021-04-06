Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно в регионе меняется число заболевших и вылечившихся от коронавируса пациентов. Не стал исключением и вторник, 7 апреля.

Так, на утро 7 апреля сразу 52 человека заболели коронавирусом. Общее число кузбассовцев, у которых медики выявили заболевание, достигло 33 624.

Изменилось и число умерших пациентов, на 7 апреля оно составляет 622 человека, двое из которых скончались за последние сутки.

- У мужчины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселевске. У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевском районе, - сообщили в оперштабе региона.

Выросла и положительная статистика: 51 ранее заболевший коронавирусом выздоровел. Таким образом, в Кузбассе число тех, кто одолел болезнь, составляет 32 662 человека.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 340 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1532 человека.