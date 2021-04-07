Выставка «Трехвековая история Кузбасса» открывается в Кемерове. Фото: Пресс-служба АПК

Все ближе празднование 300-летнего юбилея угледобычи в регионе, что ознаменовывается интересными культурными событиями. Одним из них стало открытие выставки «Трехвековая история Кузбасса».

Около 500 уникальных экспонатов стали доступными для посетителей в Кузбасском государственном краеведческом музее в преддверии знаковой даты. Увидеть их можно будет до конца этого года.

-Ведущие музеи Сибири предоставили нам экспонаты, благодаря которым можно узнать о важнейших исторических вехах и этапах развития Кузбасса— от момента присоединения Нижнего Притомья к Российскому государству до становления крупного индустриального центра России, — отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

По замыслу организаторов выставки проект «Трехвековая история Кузбасса» представлен в двух залах. Первый — «Кузнецкая земля: история трех веков» — посвящен событиям XVII-XIX веков. Второй – «Век новых свершений: стремление вверх» — охватывает период конца XIX–XX веков. Всего представлены 479 экспонатов, в том числе уникальные подлинные предметы, исторические реконструкции и архивные документы.

Всем посетителям будет очень интересно увидеть такую редкость как орудие кочевников типа бомбарды XV-XVII веков, найденное в 2010 году дайверами на дне реки Енисей вблизи Саяно-Шушенской ГЭС. Еще один уникальный экспонат — икона «Вознесение Христа» из Фонда Томского областного краеведческого музея имени М. Б. Шатилова, написанная на черепе сома. Кроме того, в музее выставлена кольчуга служилого воина, Государева печать Кузнецкого острога XVII века и многое другое. Также посетители смогут увидеть голограмму рудознатца Михайло Волкова, созданную на студии «Мосфильм» при участии ученых-историков.